Elon Musk’dan sert açıklama: “Gidin Ford hissesi alın!”

Son dönemde hisseleri çok hızlı bir şekilde değerlenen Tesla, hisselerinin değerlenmesi ile ABD’nin en köklü otomobil şirketlerinin de üstüne çıkmaya başlamıştı. Bu noktada konuşan analistler ise Tesla’nın bir balon olduğunu ve bu değerlenmenin pek de gerçekçi olmadığı iddiasında.

Bu konuşulanlar bir yana Elon Musk’ın bir süredir uğraştığı diğer konu ise yatırımcıların şirketle ilgili beklentileri.

Tesla yönetim kurulunda kendine yakın isimleri tutan Elon Musk, bu nedenle yatırımcılar tarafından eleştiriliyor. Son söylemlerde bu noktadaki beklenti, yönetim kurulunda en azından 2 tane Elon Musk tarafından atanmamış ismin girmesi olarak ifade edilmişti.

@Reuters This investor group should buy Ford stock. Their governance is amazing ... — Elon Musk (@elonmusk) 12 Nisan 2017

Tesla’nın %19’una SolarCity’nin ise %22 hissesine sahip olan Musk, bugüne kadar yönetimsel kademelerde hep işin en başından bu yana beraber olduğu isimleri tutmaya özen göstermişti. Konuya ilişkin basına yansıyan ve yükselen seslere karşı ise yatırımcılara “Gidin Ford hissesi alın” diyecek kadar da sinirlenmişe benziyor.

Kısa bir süre önce Elon Musk, Tesla yönetim kuruluna bağımsız yöneticilerin de alınacağını daha önceki söylemlerinde aktarmıştı. Yatırımcılar ise yeni isimlerin yanında her sene yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini düşünüyor. Şu an mevcut 7 yönetici de Tesla'nın halka arz sürecinden önceki Elon Musk'ın çalışma arkadaşlarından oluşuyor.