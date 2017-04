Elon Musk’dan sert açıklama: “Gidin Ford hissesi alın!”

Son dönemde hisseleri çok hızlı bir şekilde değerlenen Tesla, hisselerinin değerlenmesi ile ABD’nin en köklü otomobil şirketlerinin de üstüne çıkmaya başlamıştı. Bu noktada konuşan analistler ise Tesla’nın bir balon olduğunu ve bu değerlenmenin pek de gerçekçi olmadığı iddiasında.

Bu konuşulanlar bir yana Elon Musk’ın bir süredir uğraştığı diğer konu ise yatırımcıların şirketle ilgili beklentileri.

Tesla yönetim kurulunda kendine yakın isimleri tutan Elon Musk, bu nedenle yatırımcılar tarafından eleştiriliyor. Son söylemlerde bu noktadaki beklenti, yönetim kurulunda en azından 2 tane Elon Musk tarafından atanmamış ismin girmesi olarak ifade edilmişti.

@Reuters This investor group should buy Ford stock. Their governance is amazing ...