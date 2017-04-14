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Elon Musk’dan sert açıklama: “Gidin Ford hissesi alın!”

Tesla yönetimi ile ilgili yatırımcılarla bir süredir ters düştüğü bilinen Musk, Twitter hesabından yatırımcılara rest çekti. Peki sorun tam olarak ne? Elon Musk ne diyor?

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Son dönemde hisseleri çok hızlı bir şekilde değerlenen Tesla, hisselerinin değerlenmesi ile ABD’nin en köklü otomobil şirketlerinin de üstüne çıkmaya başlamıştı. Bu noktada konuşan analistler ise Tesla’nın bir balon olduğunu ve bu değerlenmenin pek de gerçekçi olmadığı iddiasında.
 
Bu konuşulanlar bir yana Elon Musk’ın bir süredir uğraştığı diğer konu ise yatırımcıların şirketle ilgili beklentileri.
Tesla yönetim kurulunda kendine yakın isimleri tutan Elon Musk, bu nedenle yatırımcılar tarafından eleştiriliyor. Son söylemlerde bu noktadaki beklenti, yönetim kurulunda en azından 2 tane Elon Musk tarafından atanmamış ismin girmesi olarak ifade edilmişti.
 
Tesla’nın %19’una SolarCity’nin ise %22 hissesine sahip olan Musk, bugüne kadar yönetimsel kademelerde hep işin en başından bu yana beraber olduğu isimleri tutmaya özen göstermişti. Konuya ilişkin basına yansıyan ve yükselen seslere karşı ise yatırımcılara “Gidin Ford hissesi alın” diyecek kadar da sinirlenmişe benziyor.
  
Kısa bir süre önce Elon Musk, Tesla yönetim kuruluna bağımsız yöneticilerin de alınacağını daha önceki söylemlerinde aktarmıştı. Yatırımcılar ise yeni isimlerin yanında her sene yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini düşünüyor. Şu an mevcut 7 yönetici de Tesla'nın halka arz sürecinden önceki Elon Musk'ın çalışma arkadaşlarından oluşuyor.

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