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Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı Mars'a gönderecek kapsülü göründü

Elon Musk, önümüzdeki ay Falcon Heavy roketiyle Mars'a göndermeyi planladığı Tesla Roadster aracının fotoğraflarını paylaştı.

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Tesla Motors ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tesla Roadster’ın rokete yüklenip Mars’a gönderilebileceğini söylemişti. Ayrıca Musk, aracı Mars’a giderken içinde David Bowie’nin Space Oddity şarkısının çalacağını da sözlerine eklemişti. 
 
İnsanların kafasında ‘Nasıl olacak?’ sorusu varken 64 bin ton yük taşıyabilen Falcon Heavy isimli roket için Tesla Roadster’ı taşımak sorun olmayacaktır. Ve Elon Musk’ın Twitter’da yayınladığı ilk jenerasyon Tesla Roadster’ı kargo taşıyıcısı üzerinde gördüğümüz fotoğraf, Elon Musk’ın bu işi gerçekten yapacağını kanıtladı. Eğer roket patlamazsa araç, milyar yıl derin uzayda kalacak ve Musk’ın hayali gerçek olacak. 
 
 
Milliyet'in haberine göre, Ocak ayında Cape Carnaveral üssünden kalkacağı söylenen Falcon Heavy, Space X’in şimdiye kadar ürettiği en güçlü roket sıfatınıda taşıyor.

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