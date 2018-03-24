Elon Musk'a Tesla ve SpaceX'in Facebook sayfalarını sildiren Tweet'i atan Türk çıktı
SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk, şirketlerinin Facebook'taki resmi sayfalarını sildi. Musk Twitter'daki Türk takipçilerinin 'Adamsan silersin' talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.
- star.com.tr
Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #facebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.
Musk Twitter'daki takipçilerinin talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.
İşte Elon Musk'a Facebbok'u sildiren o tweetler:
Delete SpaceX page on Facebook if you're the man?— ㅤ (@serdarsprofile) 23 Mart 2018
I didn’t realize there was one. Will do.— Elon Musk (@elonmusk) 23 Mart 2018
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