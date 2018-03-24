Elon Musk'a Tesla ve SpaceX'in Facebook sayfalarını sildiren Tweet'i atan Türk çıktı SpaceX ve Tesla gibi dev teknoloji şirketlerinin sahibi işadamı Elon Musk, şirketlerinin Facebook'taki resmi sayfalarını sildi. Musk Twitter'daki Türk takipçilerinin 'Adamsan silersin' talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.