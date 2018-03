Elon Musk'a Tesla ve SpaceX'in Facebook sayfalarını sildiren Tweet'i atan Türk çıktı

Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kişiye ait bilgileri Facebook üzerinden ele geçirmekle suçlanmasının ardından #facebook (Facebook'u sil) kampanyası ağırlık kazanmıştı.

Musk Twitter'daki takipçilerinin talebi üzerine, şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde sildi.

İşte Elon Musk'a Facebbok'u sildiren o tweetler:

Delete SpaceX page on Facebook if you're the man?

I didn’t realize there was one. Will do.