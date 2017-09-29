Elon Musk’tan dünyanın her yerine 1 saat içinde götürebilecek teknoloji

Ünlü girişimci Elon Musk’ın hayatı kolaylaştırmak için her daim bir yenilik içinde olduğunu biliyoruz. Akaryakıt ihtiyacını ortadan kaldırmak için elektrikli otomotiv şirketi Tesla Motors’un; yeniden kullanılabilir roket yapmak için SpaceX’in; araç trafiğini yer altına taşıman için Booring Company’nin; tren yolculuğunu hızlandırmak için Hyperloop’un ve daha pek çok şirketin kuruculuğunu yapan Musk, bu kez binlerce kilometrelik mesafeyi dakikalara indirecek yeni projenin duyurusunu yaptı.

SpaceX çatısı altında kurulan projenin ismi BFR. ‘Earth to Earth’ (Dünya’dan Dünya’ya) mottosuyla yola çıkılan projede Falcon 9 benzeri roketle yolcu taşımacılığı yapılacak. Fakat bu yolculuklar inanılmaz derece kısa olacak.

Saatte maksimum 27 bin kilometre hıza ulaşabilen roket, New York’tan Şangay’a 39 dakika gibi kısa bir sürede götürebiliyor. Normal şartlarda iki şehir arasındaki uçak yolculuğu ortalama 15 saat sürüyor.

BFR ile bazı şehirler arasındaki yolculuk süreleri şu şekilde:

Hong Kong’dan Singapur’a – 22 dakika

Los Angeles’tan Toronto’ya – 24 dakika

Bangkok’tan Dubai’ye – 27 dakika

New York’tan Paris’e – 30 dakika

Londra’dan Dubai’ye – 29 dakika

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, proje dünyanın pek çok noktasına 30 dakikadan kısa bir sürede ulaşım vadediyor ve en fazla sürenin maksimum 1 saat olduğu ifade ediliyor. BFR projesiyle ilgili henüz fiyat ve tarih bilgisi yok. Fakat Elon Musk’ın bu zamana kadar gerçekleştirdiği projelere baktığımızda, yakın zamanda BFR’nin hayata geçeceğini söyleyebiliriz.