Elon Musk'tan Putin'e cevap: 3'üncü Dünya Savaşı'na neden olabilir

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yapay zeka alanındaki liderlik yarışı büyük olasılıkla Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açar” dedi. Ünlü işadamı, bu yarışa Rusya, Çin ve son derece gelişmiş bilgisayar bilimine sahip diğer ülkelerin de katılabileceğini yazdı. Musk ayrıca savaşı herhangi bir ülkenin lideri değil, önleyici saldırının zafer şansını artıracağı sonucuna varabilecek yapay zekanın başlatabileceğini de sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yaroslav kentinde düzenlenen ‘Geleceğe bakan Rusya’ açık dersinde yaptığı konuşma sırasında, yapay zekanın dünyaya yeni fırsatlar açmanın yanı sıra, ciddi tehditler de oluşturduğunu söylemişti.

Musk geçtiğimiz aylarda uzun süredir dile getirdiği gelecekte karşılaşacağımız yapay zekanın insanoğluna hükmetmesini engellemek için kolları sıvamıştı.

Teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak yapay zekanın insanoğluna hükmedeceği kehanetini defalarca farklı platformlarda dile getiren Musk, bunun çözümünün insanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasından geçtiğini daha önce defalarca dile getirmişti.

Musk, insanların yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını mümkün kılmak adına 'Neuralink' isimli şirket kurarak araştırmalarına start verdi.

Daha önce ABD basınında yer alan iddiaları doğrulayan Musk'ın bu projesinin nihai amacı insanların doğrudan beyinlerindeki yapay sinir ağları ile bilgisayar ve diğer elektronik cihazları yönlendirebilecek bir teknoloji geliştirmek. Musk'ın iddiasına göre, şirket 4 yıl içinde hedefe ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Yine Musk'ın konu ile ilgili açıklamasına bakılırsa bu teknoloji hayatımıza girdiğinde beyin hasarları, lezyona da daha kolay çözümler bulunacak. Musk'ın en ilgi çeken iddiası ise bu teknolojinin bilim kurgu filmlerini aratmayacak telepatinin de önünü açacağı iddiası.