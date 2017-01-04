En hızlı elektrikli otomobil 'Faraday Future' tanıtıldı

Kısa zaman önce şirketin maddi sıkıntılar çektiği hatta 2017’nin ilk çeyreğinde iflas açıklayabileceğinin haberleri gelmişti. Son umutlarını CES 2017 etkinliğinde tanıttığı FF91’e bağlayan Faraday Future, yeterli kaynağı bulabilirse iflas açıklamaktan kurtulabilir.

Menzili ve hızıyla ön plana çıkan FF91 modeli, tam şarjla yaklaşık 608 km yol katedebiliyor. 1,050 beygirlik bir motora sahip olan FF91, 0’dan 100’e 2.39 saniyede çıkabiliyor. FF91 modelinin ulaştığı 2.39 saniyenin bir elektrikli otomobil için oldukça başarılı bir değer olduğunu ve en büyük rakibi olan Tesla’nın S P100D modelinden daha hızlı olduğunu da belirtelim.

Aynı zamanda aracın otonom sürüş sensörleriyle donatılacağının da altını çizelim. FF91 modelinin ön ve arka kısımlarında 10 adet kamera, 13 adet radar ve 12 adet ultrasonik sensör bulunacağını da ekleyelim. Araçlarının akıllı telefonlarla bağlantılı olacağını da belirten Faraday Future, güvenlik için iris tarayıcısı teknolojisini kullanacak.

İlk etapta 300 adet “Alliance Edition” FF91 modeli üreteceklerini belirten Faraday Future, 2018 yılı itibariyle ilk araçlarını teslim edecek. Henüz FF91 modelinin fiyatı hakkında bir bilgi bulunmasa da araca sahip olmak isteyenler 5000 dolarlık depozito karşılığında başvuruda bulunabilir. FF91 modelinin Faraday Future’ı batmaktan kurtarıp kurtaramayacağını ise zaman gösterecek.