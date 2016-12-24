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'En küçük gezegen' küçülmeye devam ediyor

Merkür Güneş sistemimizdeki en küçük gezegen olmakla kalmıyor, küçülmeye de devam ediyor.

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Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir çalışmada NASA’nın MESSENGER (Merkür Yüzeyi,Uzay Çevresi, Jeokimya ve Uzaklık Ölçümü) uzay aracının çektiği fotoğraflarda Güneş Sisteminin başlangıcındaki eriyik halinden yavaş yavaş soğumaya devam ederken gezegenin hala büzülüp küçüldüğüne işaret eden belirgin arazi şekilleri görülüyor.
 
Araştırmacılar MESSENGER tarafından çekilen fotoğraflarda 1970’lerde keşfedilen dar tepeciklere kıyasla çok daha küçük olan basamağa benzeyen tepecikler buldu. Fay diklikleri adı verilen bu küçük şekiller gök taşlarının gezegene çarpmasının ardından bozulmadan kalmayı başarmış gibi görünüyor. Bu da muhtemelen yakın bir zamanda oluştukları anlamına geiyor.
 
 
Bu keşif Merkür’ün küçülmesinin uzak bir geçmişte gerçekleşmediğini ve hala devam etmekte olabileceğini göstermesi açısından araştırmacılar için çok heyecan verici. Keşif aynı zamanda Merkür’ün tektonik olarak hareketli gezegenler, yani Dünya gibi çekirdeği henüz katılaşmamış gezegenler listesine dahil ediyor.
 

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