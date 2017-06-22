En küçük uydu uzaya fırlatıldı

64 gram ağırlığındaki, karbon fiberden yapılan cihaz, geçen ay genç mucitlerin katıldığı ve Nasa'nın desteklediği Cubes in Space yarışmasını kazanmıştı. Rifath Sharook, tasarımına eski Hindistan Devlet Başkanlarından Abdul Kalam'a atfen KalamSat adını verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sharook "Tamamen sıfırdan tasarladık. Üzerinde yeni bir bilgisayar, hızı, dönüşü ve dünyanın magnetosferini ölçecek sekiz alıcısı da olacak. Asıl zorluk, uzaya gidecek 64 gram ağırlığında bir cihaz tasarlamaktı" dedi.

Tamil Nadu bölgesindeki küçük bir köyden gelen Rifath Shaarook, daha önce 15 yaşındayken, helyumlu bir hava durumu balonu tasarımıyla yine bir yarışmayı kazanmıştı.