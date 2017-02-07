En pahalı iPhone hangi ülkelerde satılıyor?

İşte iPhone'un en yüksek fiyatla satıldığı ülkeler.

Brezilya: 843 dolar

Kosta Rika: 852 dolar

Endonezya: 865 dolar

Norveç: 867 dolar

Bangladeş: 870 dolar

Guatemala: 889 dolar

Arjantin: 900 dolar

Dominik Cumhuriyeti: 965 dolar

Venezuela: 97 bin 813 dolar. Bu durum Venezuela'daki sabit dolar kuru ve hiper enflasyonun bir sonucu. Bu nedenle yurtdışından getirilen pek çok cihazın fiyatı normalin kat kat üzerinde değer buluyor. Aynı sebepten dolayı Venezuela'da iPhone'ların karaborsadaki fiyatı bu denli yüksek.

Apple'ın son zammından sonra Türkiye'de en ucuz iPhone modeli 2 bin 399 TL'den (yaklaşık 645 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. 'Linio Teknoloji Fiyat Endeksi'ne göre, Türkiye 17'inci sırada yer aldı.