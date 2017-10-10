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En yüksek IQ'ya sahip ülke belli oldu

İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen 80'den fazla ülkede yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. İşte ikilinin önderliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre ülkelerin genel IQ ortalaması ve dünya geneline göre sıralaması...

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İlk sırayı  107 puan ile Çin'in güney kıyısında bulunan Hong Kong alırken ardından gelen ülkeler ise şöyle;
 
Güney Kore 106 puan
Japonya 105 puan 
Tayvan 104 puan 
Singapur 103 puan
Avusturya 102 puan
Almanya 102 puan
İtalya 102 puan
Hollanda 102 puan
İsveç 101 puan
İsviçre 101 puan
 
Türkiye 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaşıyor
 
 
ABD'nin 98 ile 12'nci sırada yer aldığı listenin son sırasında ise Ekvator Ginesi yer aldı (59 puan) (NTV)
 

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