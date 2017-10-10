En yüksek IQ'ya sahip ülke belli oldu İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen 80'den fazla ülkede yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. İşte ikilinin önderliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre ülkelerin genel IQ ortalaması ve dünya geneline göre sıralaması...