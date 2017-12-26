ASELSAN tarafından tasarlanan ENGEREK, kara unsurlarının belirlediği hedeflerin uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor.

Yerden işaretleme görevleri için tasarlanmış, düşük ağırlık ve boyutlarda gelişmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK, tek personel tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

Cihaz, hava platformlarından bırakılan güdümlü mühimmatı hedefe hassasiyetle yönlendiriyor.

ASELSAN silahları arasına katılmış olan ENGEREK, NATO tarafından tanımlanmış kodların tümü ile çalışabilmesi özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif lazer algılayıcılı, güdümlü mühimmatlarla da görev yapabiliyor.

Sadece yönlendirme yapmayan ENGEREK, hedefin işaretlenmesi yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştiriyor.

ENGEREK ile yüksek vurma hassasiyeti kazanan lazer güdümlü bombalarla, genel maksatlı bombaların çok daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece hem bir hedefin vurulması için harcanan bomba sayısı düşüyor hem de uçağın görevi tamamlamak için yapacağı sorti sayısı azalıyor.

Sistem, kara unsurlarının 20 kilometre uzaktan belirlediği hedeflerin lazer ışınları ile uçaklara kesin bir doğrulukla gösterilmesini sağlıyor. Yaklaşık 5,5 kilogram ağırlığındaki ENGEREK, her türlü hava koşulunda rahat kullanım imkanı sağlıyor.

ENGEREK Lazer Hedef İşaretleme Cihazı'nın genel özellikleri

ENGEREK, NATO STANAG 3733'te tanımlanan Band I ve Band II PRF kodlarının tümünde çalışabilmektedir. Bu özelliğiyle NATO envanterinde bulunan LGB, Hellfire, Copperhead gibi yarı aktif laser algılayıcılı, güdümlü mühimmatlara uyumludur.

ENGEREK, hedefin işaretlenmesinin yanında, mesafesinin ölçülmesi, koordinatlarının otomatik hesaplanması ve fotoğraflarının çekilmesi fonksiyonlarını da gerçekleştirmektedir.

Kullanım Alanları

İşaretleme

Mesafe Ölçümü

Hedef Koordinat Hesaplaması

Sayısal Fotoğraf Çekimi

Genel Özellikler

Düşük Ağırlık ve Hacim

STANAG 3733'e Uygun Kodlama

Gömülü GPS / Harici GPS Bağlantısı

Gömülü Sayısal Pusula ve Eğim Ölçer

Otomatik Pozisyon ve Hedef Koordinat Bilgileri

Gömülü Sayısal Fotoğraf Makinesi

Yüksek Çözünürlüklü Gösterge

Dioptri ayarı

Okülerde SVGA Mikrogösterge

Teknik Özellikler

Tipik İşaretleme Menzili: 5 km (tank); 10 km (bina)

Kodlama: STANAG 3733, Band I ve II

Mesafe Ölçüm Performansı

Mesafe Ölçüm Aralığı: 300 m - 20,000 m

Mesafe Ölçüm Çözünürlüğü / Doğruluğu: 2.5 m / ±5 m (1σ)

Hedef Seçimi: İlk / Son / Ayarlı Hedef Maskeleme

Gözetleme Optiği

Büyütme: X10

Görüş Açısı: 3°

Dioptri Ayarlanması: +/- 4

Okülerde SVGA OLED Mikrogösterge

Fiziksel Özellikler

Ağırlık: < 6 kg (aksesuarlar hariç)

Boyutlar: 282 x 268 x 117 mm

Askeri Çevre Koşullarına (MIL-STD-810G) Dayanım

Güç Kaynağı: Batarya veya 18-32Vdc

Aksesuarlar

Üç Ayak ve Yönlendirme Birimi

Şarj Edilebilir Batarya

Batarya Şarj Cihazı

Uzaktan Ateşleme Anahtarı

Opsiyonel – Lazer Spotunu Gören Termal Kamera

Opsiyonel - Sayısal Gonyometre