Ethereum değeri ile yeni bir rekora imza attı

Geçtiğimiz haftalarda diğer kripto paralar ile birlikte yaşadığı sert düşüş sonrasında, tekrar kademeli olarak yükselmeye başlayan Ethereum’un değeri, dünya genelinde birçok borsada 1000 dolar seviyesini aştı.

Ethereum değeri 1000 dolar seviyesini aştı

Ülkemizde bulunan borsalarda değeri 3950 TL seviyesine kadar yükselen kripto para birimi şu anda piyasa hacmi olarak üçüncü sırada yer alıyor. 98 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip olan Ethereum, Bitcoin’in küçük kardeşi olarak anılsa da aslında temel anlamda çok daha farklı bir proje.

Bitcoin öncelikli olarak bir ödeme platformu ve para birimi olsa da, Ethereum merkezi olmayan uygulamalar için bir geliştirilen platformdur. Kripto para dünyasında bunu son derece önemli kılan şey, Ethereum platformunu kullanarak para toplayan binlerce projenin bulunmasıdır.

ShiftdeIete'in haberine göre, Bitcoin’e kıyasla birçok insan tarafından daha iyi bir yatırım aracı olarak görülen Ethereum yükselişine devam ederken, değer artışı bazında ele alındığında ise Ripple gibi alt coinler liderlik koltuğuna yerleşmek üzere.