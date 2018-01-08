Ethereum rekor kırıyor, bitcoin düşüşte
Ethereum ve bitcoin ne kadar? Yeni yıla yükselişle başlayan ethereum geçen günlerde rekor kırarak 1000 doları aşmayı başardı. Pazar gününe ise 1080 doları aşan ethereum rekorunu her saniye yukarı çekiyor. Bitcoin ise rekor kırmaktan oldukça uzakta ve 16 bin 700 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Ethereum yükseliş trendini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 1000 doları aşarak rekor kıran ethereum, pazar sabahı 1084 dolara kadar tırmandı.
Ethereum'un 7 günlük seyri;
Bitcoin ise bu sabah düşüşe geçti. 16 bin 793 dolardan güne başlayan bitcoin dün gece 17 bin dolar seviyesini aşmıştı.
Bitcoin'in haftalık seyri:
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