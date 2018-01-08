Ethereum rekor kırıyor, bitcoin düşüşte Ethereum ve bitcoin ne kadar? Yeni yıla yükselişle başlayan ethereum geçen günlerde rekor kırarak 1000 doları aşmayı başardı. Pazar gününe ise 1080 doları aşan ethereum rekorunu her saniye yukarı çekiyor. Bitcoin ise rekor kırmaktan oldukça uzakta ve 16 bin 700 dolar seviyelerinde seyrediyor.