Eylül güvenlik paketini yayınlayan Nokia, Google’a ikinci çelmesini taktı

Tüm modellerine Android 8.0 güncellemesini dağıtacağını bildiren firma, bu kapsama Nokia 3’a bile dahil etmişti. Bununla birlikte Temmuz ayında yaptığı güvenlik güncellemelerinde Google’a çalım atarak henüz yapılacak güncelleştirmelerin listesi yayınlanmadan Nokia 6, yeni güvenlik versiyonuna yükseltilmişti.

Normal koşullar altında Google güvenlik paketlerini ayın ilk günlerinde yayınlar. Yayınlanan güncellemeler ise ilk olarak Google’ın kendi telefonlarına ulaşır. Pixel ve Nexus bu nedenle diğer telefonlara nazaran haftalar öncesinden erişmiş olurlar yeni güncellemelere.

Ancak Nokia, Temmuz ayında yaptığını yine yaparak liste henüz yayınlanmadan, Nokia 5’e yeni güncellemeyi gönderdi. (Techno Today)