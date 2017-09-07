Eylül güvenlik paketini yayınlayan Nokia, Google’a ikinci çelmesini taktı
HMD’nin hayata döndürdüğü Nokia, yeni birkaç cihazla Android alemine hızlı bir giriş yapmıştı. Yakın bir geçmişte öncü modeli Nokia 8’i tanıtan HMD, geçen yıl da 3,5 ve 6 adlarını verdiği alt ve orta seviyede modeller çıkarmıştı.
Tüm modellerine Android 8.0 güncellemesini dağıtacağını bildiren firma, bu kapsama Nokia 3’a bile dahil etmişti. Bununla birlikte Temmuz ayında yaptığı güvenlik güncellemelerinde Google’a çalım atarak henüz yapılacak güncelleştirmelerin listesi yayınlanmadan Nokia 6, yeni güvenlik versiyonuna yükseltilmişti.
Normal koşullar altında Google güvenlik paketlerini ayın ilk günlerinde yayınlar. Yayınlanan güncellemeler ise ilk olarak Google’ın kendi telefonlarına ulaşır. Pixel ve Nexus bu nedenle diğer telefonlara nazaran haftalar öncesinden erişmiş olurlar yeni güncellemelere.
Ancak Nokia, Temmuz ayında yaptığını yine yaparak liste henüz yayınlanmadan, Nokia 5’e yeni güncellemeyi gönderdi. (Techno Today)
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