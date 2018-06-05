F-22'ler Pasifik'te F-35A'nın yerini aldı

F-35A uçakları ise altı aylık görev sürelerinin ardından Utah’daki Hill Hava Kuvvetleri Üssüne döndü. Bu görev F-35A’lar için ilk operasyonel görev yeri anlamına geliyordu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis geçtiğimiz Çarşamba günü ABD’nin en geniş alana komuta eden komutanlığının adının ABD Pasifik Komutanlığı’ndan ABD Hit-Pasifik Komutanlığına çevrildiğini duyurmuştu.

(C4Defence)