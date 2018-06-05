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F-22'ler Pasifik'te F-35A'nın yerini aldı

F-22 Raptor uçakları Pasifik Okyanusundaki görevlerine geri döndü. Hava Kuvvetlerinin F-35A uçaklarının yerini alan uçaklar artık yeni adıyla Hint-Pasifik Komutanlığı altında uçacak.

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F-35A uçakları ise altı aylık görev sürelerinin ardından Utah’daki Hill Hava Kuvvetleri Üssüne döndü. Bu görev F-35A’lar için ilk operasyonel görev yeri anlamına geliyordu.
 
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis geçtiğimiz Çarşamba günü ABD’nin en geniş alana komuta eden komutanlığının adının ABD Pasifik Komutanlığı’ndan ABD Hit-Pasifik Komutanlığına çevrildiğini duyurmuştu.
 
(C4Defence)

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