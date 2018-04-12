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F-35'lere balistik füze savunma kabiliyeti

ABD Füze Savunma Ajansı Direktörü Korgeneral Samuel Greaves, 11 Nisan'da Kongre'ye yaptığı açıklamada, F-35'lerin altı ila yedi yıl içinde balistik füze savunma yetenekleri kazanacağını söyledi.

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Açıklama, Müşterek Taarruz Uçağı'nın 2025 yılına kadar balistik füzeleri tespit, takip ve hatta imha edebileceği anlamına geliyor. Greaves, sensör tabanlı veya yeni bir hızlı füzenin entegrasyonu ile olsun, bu kabiliyetin geliştirilmesi, entegrasyonu ve test edilmesinin yaklaşık altı ila yedi yıl süreceğini ve gelecekteki balistik füze savunmasına önemli bir katkıda bulunacağını belirtti.
 
Greaves, “İşimiz, klasik füze savunma sistemi anlayışının dışına bakmak; F-35'i bu kabiliyete sahip olabilecek platformlar arasında görüyoruz,” dedi. Korgeneral Greaves, “Hava Kuvvetleri ile son birkaç aydır çalışıyoruz ve birkaç yıl önce de Deniz Kuvvetleri ile bir test yaptık.” şeklinde konuştu.
 
(C4Defence)

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