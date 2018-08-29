Facebook Arakan Katliamı'nı destekleyen tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı

Facebook, Birleşmiş Milletler(BM)'in Arakan'daki katliamlar nedeniyle soykırım suçuyla yargılanmalarını talep ettiği üst düzey Myanmarlı askeri yetkililerin ve katliama destek veren tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı.

Konuyla ilgili aynı zamanda yazılı açıklama da yapan Facebook, Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in kişisel hesabı ile Myanmar ordusunun resmi yayın organı Myawady Televizyonu’nun Facebook hesabının da aralarında bulunduğu 18 Facebook hesabını, 52 Facebook sayfasını ve 1 Instagram hesabını kapattığını duyurdu.Ordu hesapları dışında Arakanlı Müslümanlar hakkında nefret söylemi içeren ve yalan haberler yayımlayarak şiddet olaylarını teşvik ettiği belirlenen hesap ve sayfaların da kapatıldığı ifade edildi.

Arakan’da yaşanan olayları "korkunç" olarak niteleyen Facebook, harekete geçmekte geç kaldıklarını, fakat içerik denetimi yapan personelin arttırılması ve daha etkin ihbar araçlarının kullanıma sunulmasıyla çok daha etkili bir çalışma yürüteceklerini belirtti.

Facebook’un yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM)’in General Min ve hesapları kapatılan üst düzey komutanların Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ve insan hakları ihlallerindeki rollerine dair ortaya koyduğu pek bulguya da dikkat çekildi. BM Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Komisyonu’nun dün yayımladığı raporda bahsi geçen askerlerin içinde yakinen yer aldığı pek çok cinayet, alıkoyma, işkence, cinsel istismar vakası vardı.

(Donanım Haber)