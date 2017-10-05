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Facebook Birleşik Krallık’a 5,1 milyon sterlin vergi ödedi

Sosyal paylaşım platformu Facebook'un Birleşik Krallık'a ödediği toplam vergi 2016'da 5,1 milyon sterline yükseldi.

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Sosyal paylaşım platformu Facebook, Birleşik Krallık’a geçen yıl 5,1 milyon sterlin vergi ödedi.
 
Birleşik Krallık’ın son yıllarda sosyal paylaşım platformlarının daha fazla vergi ödemesi gerektiği yönündeki girişimlerinin ardından, Facebook’un reklam gelirlerinden ödediği vergi 2015 yılındaki 4,2 milyon sterlin seviyesinden 2016 yılında toplam 5,1 milyon sterline yükseldi.
 
Facebook özellikle 2016 yılından itibaren Birleşik Krallık’taki müşterilerini hedefleyen reklam gelirlerini İrlanda üzerinden değil de Birleşik Krallık operasyonlarından göstermeye başladı.
 
Sosyal paylaşım platformunun Birleşik Krallık’taki operasyonlarından elde ettiği toplam kar 2016'da 52 milyon sterlinden 58 milyon sterline yükseldi. 

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