Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Facebook eleman arıyor, 1000 kişiyi işe alacak

Facebook, Rusya ve diğer ülkelerin sosyal medyayı kullanarak başka ülkelerin seçimlerini etkilemelerini engelleme çabaları çerçevesinde reklamların gözden geçirilmesi için 1.000 kişiyi daha işe almayı planladığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Facebook geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusya'dan insanların ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde 3.000 civarında politik içerikli reklam aldıklarına inandıklarını duyurmuştu.
 
Yapılan açıklamada 1.000 kişinin gelecek yıl istihdam edilecekleri ve reklamları otomatik olarak inceleyecek yatırımlara daha fazla yatırım yapılacağı da ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

Bedir Acar: Meltem Cumbul'unki magandalık değil mi ?

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA