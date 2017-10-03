Facebook eleman arıyor, 1000 kişiyi işe alacak
Facebook, Rusya ve diğer ülkelerin sosyal medyayı kullanarak başka ülkelerin seçimlerini etkilemelerini engelleme çabaları çerçevesinde reklamların gözden geçirilmesi için 1.000 kişiyi daha işe almayı planladığını duyurdu.
Facebook geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Rusya'dan insanların ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde 3.000 civarında politik içerikli reklam aldıklarına inandıklarını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada 1.000 kişinin gelecek yıl istihdam edilecekleri ve reklamları otomatik olarak inceleyecek yatırımlara daha fazla yatırım yapılacağı da ifade edildi.
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