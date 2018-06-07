Facebook, gazetecilik projesi için CNN ile ortaklık kurdu

Facebook, uzun zamandır platformda yer alan yalan haberler ile mücadele edebilmek için bazı adımlar atıyordu. Bir yandan da 'Facebook Gazetecilik Projesi' üzerinde çalışan şirket, yeni bir adım atarak CNN gibi bazı büyük medya şirketleri ile de ortaklık kurdu. Özellikle 2016 senesinde ABD'de genel seçimlerde yaşanan 'yanlış haber krizi' yaşandıktan sonra alınan bu 'yalan haberle mücadele' kararı, hala geçerli görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde de ülkemizde haberlerin doğrulanması için teyit.org ile çalışacağını açıklayan Facebook, haber konusunda özellikle yerel haberlerin doğruluğu ve yaygınlığı için adımlar atacaklarını söylemişti. Ancak konu ile ilgili atılan adımlardan bazıları tartışmalı. Haberlerin doğrulanması için ilk alınan karar, 'kullanıcıların onayı' idi ve bu geniş kitlelerin gündemi manipüle etmesine olanak sağlayacak bir adım olarak görülüyordu.

Yine de atılan adımların zaman içerisinde etkisini göstereceği ve internette dolaşan provokatif haberlerin sayısının azalacağı düşünülüyor. Tabii ki bilgi alma konusunda Facebook'un güvenilirliği hala sorgulanıyor ancak Zuckerberg bu sorunu çözme konusunda kararlı görünüyor. İlk olarak Fransa'da kullanılmaya başlanan 'haber denetleme özelliği' yavaş yavaş tüm ülkelere sunulmaya başlandı.

(Webtekno)