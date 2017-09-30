Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor

Facebook, yeni bir hesap kurtarma yöntemi olarak yüz tanıma teknolojisini test etmeye başladı. Şirket, özelliği normal iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemine veya e-posta tabanlı hesap kurtarma seçeneğine alternatif olarak düşünüyor. Yeni özelliğe ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Facebook testi doğruladı.

Kimlik doğrulaması için yüz tanıma teknolojisinin kullanılması, parmak izi tarama gibi diğer biyometrik güvenlik seçeneklerinden daha popüler hale gelmiş durumda. Apple, kısa süre önce tanıtılan iPhone X modelinde parmak izi tarayıcısını kaldırıp, onun yerine Face ID yüz tanıma sistemine yer vermişti. Mobil cihazlara ve servislere entegre edilmeye başlanan yüz tanıma sistemi artık sıklıkla karşılaşacağımız bir teknoloji olmaya başladı.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, bir Facebook sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hesap kurtarma işlemi sırasında hesabın sahibi olduğunu hızlı ve kolay bir şekilde doğrulamak isteyenler için yeni bir özellik test ediyoruz. Bu isteğe bağlı özellik, yalnızca önceden oturum açmak için kullandığınız cihazlarda kullanılabilir. Hesap sahibi kişilerin kimliğini doğrulayabilmelerini sağlamak için kullanılan SMS yoluyla iki faktörlü kimlik doğrulamanın yanında bir başka adımdır" dedi.