Facebook hesap silme ve dondurma işlemi nasıl olur?

Facebook hesap silme işlemi ve arama geçmişi silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma işlemi nasıl olur? Bundan 14 yıl önce adını ilk kez duyduğumuzda çoğumuzun şüpheci bir şekilde yaklaştığı Facebook, bugün artık sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Hatta bazılarımız için 'sosyal hayatın ta kendisi' dersek hiç de abartmış sayılmayız. Harvard Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri için Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer üniversitelerin ve zamanla tüm ülkenin erişimine açılan Facebook, şimdi tüm dünyada 1,5 milyar kişi tarafından kullanılan en büyük sosyal ağ olma özelliğini taşıyor. Doğal olarak, ticari işletmeler için de en büyük ve en kolay ulaşılabilir pazar yeri konumunda. Kullanım sözleşmesi gereği kişisel verilerimizi Facebook'la ve reklam verenlerle paylaşmayı daha en başında kabul ediyoruz. Bu da zamanla her yerde ve her şekilde ulaşılabilir olmamıza sebep oluyor. Kullanıcı sayısı her geçen gün artmakla birlikte, güvenlik kaygıları ya da başka herhangi bir sebepten, kalıcı olarak Facebook hesap silme ya da bir süre için Facebook hesap dondurma yolunu tercih edenler de giderek artıyor. Bir buçuk milyara yakın kullanıcıya sahip olan Facebook, bilseniz de bilmeseniz de her yaptığınız aramanın bir kaydını tutar ve bu kayıtlardan yola çıkarak size özel arama tahminlerinde bulunarak daha iyi bir sonuç vermeye çalışır. Bu arama kayıtlarını hareket dökümleriniz üzerinden görebileceğiniz gibi, ekranın sol üst köşesinde bulunan arama kutucuğuna tıklayınca da son yaptığınız aramaları görebilirsiniz. Söylediğimiz gibi yaptığınız arama kayıtlarını sadece siz görüyor olsanız da bu kayıt listesini silmek için birtakım sebeplere sahip olabilirsiniz. Biz size bu kayıtları nasıl silebileceğinizi anlatacak ve sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.





Facebook Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?



1. Facebook hesabınıza giriş yapın. Tarayıcınızda facebook hesabınızın sürekli açık olmasını tercih etmiş olabilirsiniz. O zaman zaten direkt olarak profilinize ulaşırsınız.







2. Ana sayfanın üst bandında bulunan (?) düğmesine tıklayın. Açılan menüde "Yardım Merkezi"ni seçin. Yardım merkezi, facebook kullanımı, hesap ve gizlilik ayarlarınız, bildirim tercihleriniz, şifre işlemleriniz, şikayetleriniz ve karşılaştığınız reklamlarla ilgili yapabilecekleriniz hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir kaynak.





3. Yardım merkezi sayfasında, farenizi üst şeritte yer alan "Hesabınızı Yönetme" seçeneğinin üzerine getirdiğinizde menü açılır, tıklamanıza gerek yok. Bu menünün en altında bulunan "Hesabınızı Dondurma veya Silme" seçeneğine tıklayın.







4. Açılan sayfada "Hesabımı kalıcı olarak nasıl silerim?" linkine tıklayın. Ardından karşınıza gelen metinde yer alan hesabınıza giriş yaptıktan sonra 'bize bildirin' butonuna tıklayın







5. Bu buton tıkladıktan sonra, karşınıza hesap silme ile ilgili bir sayfa açılacak. Bu pencerede bulunan 'Hesabımı Sil' butonuna tıkladıktan sonra, silme işleminden emin olup olmadığınıza dair bir şifre penceresi açılacaktır. Bu pencerede yer alan şifre ve güvenlik kontrolü bilgilerini doldurun.



6. İşaret edilen kutucuklara Facebook şifrenizi ve güvenlik kontrolü için verilen metni girdikten sonra, Facebook hesap silme talebinizin alındığını ve 14 gün içinde gerçekleşeceğini söyleyen bildirimle karşılaşacaksınız. "Tamam"a tıkladığınızda isteğiniz işleme konacak.



Facebook Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?



1. Facebook hesabınızda aynı şekilde giriş yaptıktan sonra, görselde yer alan 'ters üçgen' sizi hesap ayarlarınıza ulaştıracaktır. Bu işarete tıkladıktan sonra açılan menüden "Ayarlar"ı seçin.



2. Ayarlar sayfasına tıkladığınızda, otomatik olarak 'Genel' bölümü açılacaktır. Bu sayfada yer alan "Hesabı Yönet" sekmesini tıklayın.



3. Açılan sayfanın altında bulunan "Hesabını dondur"a tıkladıktan sonra, Facebook şifrenizi girerek hesabınızı dondurabilirsiniz.





Facebook Hesap Silme ve Dondurma Arasındaki Farklar



Facebook hesap silme:

Geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Tekrar Facebook kullanmaya başlamak isterseniz, yeni bir hesap açmanız gerekir.

Facebook hesap silme talebinizin işleme konması yaklaşık 14 gün sürer. Eğer hala Facebook hesap silme kararınız geçerliyse, bu süre içinde hesabınıza giriş yapmayı denemeyin. Yoksa Facebook hesap silme talebiniz iptal edilir. Ama eğer fikrinizi değiştirdiyseniz bu 14 günlük süre sizin için bir fırsat olabilir.

Tüm bilgileriniz, paylaşımlarınız ve fotoğraf arşiviniz kalıcı olarak silinir. Tüm bilgilerin Facebook veritabanından silinmesi 3 ay kadar sürebilir. Ama hesabınıza ne siz ne de bir başkası erişemez, profilinizi görüntüleyemez ya da arama sonuçlarında sizi bulamaz.

Bazı verilerin kopyaları Facebook veritabanında kalabilir, ama bu verilerden kişisel bilgilerinize erişim imkanı yoktur.



Facebook hesap dondurma: