Facebook hesap silme ve dondurma işlemi nasıl olur? Facebook hesap silme işlemi ve arama geçmişi silme nasıl yapılır? Facebook hesap dondurma işlemi nasıl olur? Bundan 14 yıl önce adını ilk kez duyduğumuzda çoğumuzun şüpheci bir şekilde yaklaştığı Facebook, bugün artık sosyal hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Hatta bazılarımız için 'sosyal hayatın ta kendisi' dersek hiç de abartmış sayılmayız. Harvard Üniversitesi çalışanları ve öğrencileri için Mark Zuckerberg tarafından geliştirilen, sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer üniversitelerin ve zamanla tüm ülkenin erişimine açılan Facebook, şimdi tüm dünyada 1,5 milyar kişi tarafından kullanılan en büyük sosyal ağ olma özelliğini taşıyor. Doğal olarak, ticari işletmeler için de en büyük ve en kolay ulaşılabilir pazar yeri konumunda. Kullanım sözleşmesi gereği kişisel verilerimizi Facebook'la ve reklam verenlerle paylaşmayı daha en başında kabul ediyoruz. Bu da zamanla her yerde ve her şekilde ulaşılabilir olmamıza sebep oluyor. Kullanıcı sayısı her geçen gün artmakla birlikte, güvenlik kaygıları ya da başka herhangi bir sebepten, kalıcı olarak Facebook hesap silme ya da bir süre için Facebook hesap dondurma yolunu tercih edenler de giderek artıyor. Bir buçuk milyara yakın kullanıcıya sahip olan Facebook, bilseniz de bilmeseniz de her yaptığınız aramanın bir kaydını tutar ve bu kayıtlardan yola çıkarak size özel arama tahminlerinde bulunarak daha iyi bir sonuç vermeye çalışır. Bu arama kayıtlarını hareket dökümleriniz üzerinden görebileceğiniz gibi, ekranın sol üst köşesinde bulunan arama kutucuğuna tıklayınca da son yaptığınız aramaları görebilirsiniz. Söylediğimiz gibi yaptığınız arama kayıtlarını sadece siz görüyor olsanız da bu kayıt listesini silmek için birtakım sebeplere sahip olabilirsiniz. Biz size bu kayıtları nasıl silebileceğinizi anlatacak ve sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.