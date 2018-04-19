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Facebook kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor

Kendi işlemcisini geliştiren firmalar arasına Facebook da katılıyor. Şirket gelecekteki donanım ürünlerinin yanı sıra sunucuları ve yapay zeka girişimlerinde kendi işlemcilerini kullanmayı planlıyor.

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Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi şirketlerin kendi işlemcilerini geliştirmesi mantıklı. Sonuçta bu üreticiler cihazlarında kendi işlemcilerini kullanarak Qualcomm ve Intel gibi işlemci üreticilerine olan bağımlılıklarını azaltmak istiyorlar. Ancak dünyanın en popüler sosyal ağı olan Facebook'un kendi işlemcisini geliştirmeyi planlaması biraz garip görünüyor. Bloomberg'in raporu şirketin bu yöndeki girişimlerinin başladığını ortaya koydu.
 
Raporda, Facebook'un kendi yarı iletkenlerini tasarlamak için bir ekip kuracağı yazıyor. Elbette bu haberin bir dayanağı var. Şirket tarafından yayınlanan yeni iş ilanları "uçtan uca SoC/ASIC, firmware ve sürücü geliştirme organizasyonu" için bir yönetici arandığını açığa çıkarmış durumda. Yani sosyal medya devi kendi işlemcisini yapmayı düşünüyor ancak Bloomberg'in belirttiği gibi bu girişim hala başlangıç aşamasında.
 
 
Piyasa karıştı mühendis bulmak zor
Facebook'un kendi akıllı hoparlörü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Piyasaya sürülmesi beklenen cihaz Cambridge Analytica skandalı nedeniyle ertelendi. Ayrıca Qualcomm işlemciyle çalışan bağımsız bir Oculus Go sanal gerçeklik başlığı da var. Şirketin bu tip donanım ürünlerinde kullanılmak üzere kendi ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiş işlemcilere yönelmeyi düşündüğü belirtiliyor. Ayrıca Facebook'un sunucuları ve yapay zeka girişimleri için ASIC (Uygulamaya Özel Tümleşik Devre) geliştirmeye odaklanmayı planladığı da gelen haberler arasında.
 
Öte yandan Bitcoin ve Ethereum madenciliği için Antminer cihazı üreten Bitmain gibi şirketlerin bir anda dolar milyarderi olmasıyla piyasa iyiden iyiye karıştı. İşin içine kendi işlemcilerini üretmek isteyen şirketler de girince piyasada tam anlamıyla bir mühendis kıtlığı yaşanmaya başladı. Özellikle madenciliğe yönelik cihaz üreten firmaların uçuk maaşlarla mühendis çalıştırması, kendi yonga setlerini geliştirmek isteyen şirketlerin mühendis bulma konusunda büyük bir darboğaza girmelerine neden olmuş durumda.
 
(Donanım Haber)

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