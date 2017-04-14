Facebook Messenger 1.2 milyar kullanıcıya ulaştı

Facebook, 2014 yılında platformdaki mesajlaşma servisini ayırmış ve mesajlaşmak isteyen kullanıcılar için Messenger uygulamasını zorunlu hale getirmişti. Bu sürecin başlarında sosyal medya devi, kullanıcılarından olumsuz tepkiler alsa da oyunlar, sesli ve görüntülü arama; maskeler, çerçeveler, çıkartmalar ve efektlerle yenilenen kamera desteği gibi her geçen gün platforma yenilikler getirerek kullanıcıları çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise Messenger aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.

WhatsApp'ı Yakaladı

Geçtiğimiz temmuz ayında aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını geçen Messenger sadece 8 ayda aktif kullanıcı sayısını yüzde 20 arttırarak 1.2 milyarlık aktif kullanıcıya ulaşırken Facebook'a ait bir diğer mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ı da yakalamış oldu. Şubat ayında WhatsApp'ın aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı açıklanırken Mark Zuckerberg hem WhatsApp'ın hem de Messenger'ın günlük 60 milyarın üzerinde mesaja ev sahipliği yaptığını dile getirmişti.

Bu yıl da henüz sadece ABD'deki kullanıcılara sunulan sanal asistan M ve para transferi hizmeti gibi yeniliklere kavuşan Messenger, son olarak geçtiğimiz ay Snapchat'in hikayeler özelliğinin kopyası olan ''Messenger Day'''i kullanıma sunmuştu. PayPal'in eski başkanı olan ve 2014'ten beri Messenger'ın başında bulunan David Marcus da Messenger Day'in iyi bir çıkış yakaladığını ve özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanıldığını ifade etti.

Bir Numaralı İletişim Kanalı

Marcus; insanların, telefon numarasını bilmedikleri arkadaşlarına ulaşmalarını sağlamak için yola çıkan Messenger'in bu amacının ötesine ulaşıp bir numaralı iletişim kanalı haline geldiğini söylese de hem Messenger hem de WhatsApp şimdilik sosyal medya devine (kullanıcı sayıları göz önünde bulundurulduğunda) ciddi gelirler getirmiyor ancak Facebook şubat ayında yaptığı açıklamalarla bu uygulamaları reklamlar aracılığıyla iyi bir gelir kapısına çevirmeye niyetli olduğunu göstermişti.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu bir diğer sosyal medya uygulaması Instagram, 600 milyon aktif kullanıcıya sahipken sosyal medyanın en çok kullanıcıya sahip platformu Facebook ise aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.