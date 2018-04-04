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Facebook Messenger artık 360 derece fotoğraf ve HD video gönderebiliyor

Facebook kullanıcıları iOS ve Android uygulamaları için yepyeni bir özellik kazanmış durumda. Bugüne kadar 70 milyondan fazla 360 derece fotoğrafın yüklendiği olan dev sosyal medya platformu, sonunda bu görüntülerin kendi uygulaması ile de yüklenmesine izin verecek.

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Facebook bundan böyle, iOS veya Android için Facebook uygulamasını kullananların 360 derece görüntüler çekmesine ve bunları anında Zaman Tüneli, albümler ya da Gruplar üzerinden paylaşmasına olanak sağlıyor.
 
 
Bildiğiniz üzere 360 derece fotoğraflar için daha önce kullanıcıların Facebook mobil uygulamasından çıkış yapması, bir kamera uygulamasını açması ve görüntüleri panorama modunda çekmesi gerekiyordu. Tüm bu adımlardan sonraysa Facebook uygulamasını tekrar açarak çektiğiniz görüntüyü yüklemeniz ile süreç tamamlanıyordu.
 
Yeni güncellemeyle birlikte artık Facebook uygulamasını açıp Haber Kaynağı üst tarafındaki 360 Fotoğraf seçeneğini seçmeniz, ardından mavi tuşa tıklayarak panoramik görüntüyü çekmeniz ve ardından paylaş tuşuna basmanız yeterli. Hatta çektiğiniz bu görüntüleri Kapak Fotoğrafı olarak kullanmanız ya da bunlara yakınlaştırma yapıp arkadaşlarınızı etiketlemeniz de mümkün.
 
(ShiftdeIete)

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