Facebook Messenger Lite Android telefonlar için kullanıma açıldı

Facebook’un daha az batarya tüketen, interneti daha az harcayan ve daha hızlı hizmet vermesi amaçlanan Lite modellerine bir yenisini daha ekledi. Facebook Lite aplikasyonunu Android Play Store eklemesinden sonra şimdi de Facebook Messenger Lite uygulaması Play Store’da yerini aldı. Facebook Messenger Lie, sadece temel özelliklerin yer aldığı ve sadece işlevsel olarak kullanılabilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Facebook’un çıkarttığı son aplikasyon olduğu için şu an en güncel Facebook uygulaması olma özelliğini de taşıyor.

ŞİMDİLİK SADECE BAZI ÜLKELERDE İNDİRİLEBİLİR DURUMDA

Android tabanlı cihazlar yetersiz internetin bulunduğu ve telefonda az yer kaplaması için oluşturulan Lite versiyonu uygulama şimdilik sadece ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda’da kullanılabilir durumda. Yakın zamanda tüm dünyada hizmet açılacak olan uygulamanın, daha çok interneti kısıtlı ve yavaş olan ülkelerde kullanılması hedefleniyor. Normal Facebook Messenger uygulamasından daha az internet harcayan uygulama interneti pahalı ve yavaş ülkeler için sorunsuz bir çözüm olarak nitelendiriliyor.

APPLE ÜRÜNLERİ İÇİN HENÜZ HAZIRLIKLAR TAMAMLANMADI

Her zaman büyük şirketler ilk önce Android cihazları için uygulama çıkartıyorlar. Bu geleneği bozmayan Facebook, Messenger Lite uygulamasını da öncelikle Android kullanıcıları için kullanılabilir kıldı. Apple’ın mobil işletim sistemi olan iOS için henüz kullanılabilir olmayan aplikasyonun Apple için ne zaman uygulamayı yayınlayacağı ise bilinmiyor. Hatta bazı iddialara göre Messenger Lite uygulaması iOS tabanlı çalışan cihazlar için hiç gelmeyebilir de.