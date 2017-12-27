Facebook Messenger'daki bu virüse dikkat

Geçtiğimiz haftalarda bazı internet sitelerinin, para kazanmak için ziyaretçilerin bilgisayarlarında kripto-para madenciliği yapmaya başladığını gündeme gelmişti. Şimdi ise ortaya, bilgisayarınızda izinsiz madencilik yapan zararlı yazılımlar çıkmaya başladı. Digmine da bunlardan biri.

Facebook Messenger üzerinden gelen link aracılığıyla kullanıcının bilgisayarına giriş yapan yazılım, önce sunucudan gerekli dosyaları çekiyor. Dosyaları çektikten sonra kurulumunu gerçekleştiren yazılım, Chrome’a yerleştirdiği eklentisi sayesinde otomatik başlayabilir hale geliyor. Arka planda gizli bir şekilde Monero (bir kriptopara birimi) madenciliği yapan Digmine, Facebook arkadaşlarına Messenger üzerinden mesaj göndererek daha fazla makineye bulaşmaya çalışıyor.

technopad'in haberine göre, Digmine’ın Google Chrome ve Facebook Messenger’ın masaüstü sürümünü kullanan kullanıcıları hedef aldığı belirtiliyor. Zararlı yazılımın bilgisayar kaynaklarını gereksiz yere tüketmesinin yanı sıra, Facebook hesaplarını da ele geçirebileceği söyleniyor. Bu yüzden Messenger üzerinden gelen bağlatılara tıklarken dikkatli olmanızda fayda var.