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Facebook sahte profil sayısını açıkladı

Sosyal medya devi Facebook'taki hesapların yüzde kaçının sahte veya kopya hesap olduğunu açıkladı.

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2 milyara yakın kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformu olan Facebook, sahte profiller ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. 
 
Sosyal medya devinden yapılan açıklamada platformda yer alan hesapların yüzde 13'ünün sahte veya kopya hesap olduğu bilgisinin altı çizildi. 
 
Facebook sayı vermekten kaçınsa da bu açıklama platformda 250 milyondan fazla sahte veya kopya hesap olduğu anlamına geliyor. 
 
YENİ ALGORİTMA İLE MÜCADELE EDİLECEK 
Facebook, aynı açıklamada yeni bir algoritma ile kopyalanmış profillerin tespit edileceğinin altını çizdi. 
 
NTV'nin haberine göre, Facebook‘un finans müdürü David Wehner, şirketin sahte profillere karşı taviz vermeyeceğini ve Facebook‘un bu tarz profillerden kurtarılacağını belirtti. 

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