Facebook Universal Music Group ile uzun süreli lisans anlaşması imzaladı

Yapılan anlaşma, Instagram ve Oculus’u da kapsıyor. Bu servisleri kullananlar da Universal Music Group’taki sanatçıların şarkılarına videolarında yer verebiliyor. Daha önce bu şarkıları içeren videolar, telif hakkı ihlâli nedeniyle platformdan kaldırılıyordu.

Facebook bu anlaşmayla müzik sektörünün şikayetçi olduğu telif hakkı ihlâli konusuna etkili bir çözüm getirmek adına ilk ciddi adımını atmış oldu. Şirketten yapılan açıklamada da bu anlaşmanın ilk adım olduğunun altı çizildi. Facebook önümüzdeki dönemde platformlarında müzik temelli ürünler sunmak için Universal Music Group ile birlikte çalışmaya devam edeceğini de belirtti.

Facebook Universal Music Group dışındaki müzik şirketleriyle de görüşüyor

Facebook Universal Music Group ile açtığı kapıdan diğer müzik şirketlerinin de geçmesini bekliyor. Sosyal paylaşım sitesi, Warner Music Group ve Sony Music Group ile görüşmeyi sürdürüyor.

Teknoblog'un haberine görei 2015’ten bu yana müzik şirketleriyle görüşmeye devam eden Facebook, platformundaki telif hakkı ihlâli sorununu çözmek için hem kullanıcılarını hem de plak şirketlerini memnun edecek bir çözüm arıyor.