Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Facebook ve Instagram neden açılmıyor? Facebook'a giremiyorum| Facebook ve Instagram'a neden girilmiyor?

Facebook'a ve Instagram'a girilemiyor. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook ve Instagram erişim engeli neden kaynaklı? Facebook ne zaman açılacak? Çok sayıda kullanıcı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor. Şu anda milyonlarca Facebook ve Instagram kullanıcısı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Bugün akşam saatlerinde Kullanıcılar Facebook ve Instagram'a erişim engeliyle karşılaştı. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Facebook ve Instagram erişiminin ne zaman normale döneceği de bilinmiyor.

Çok sayıda kullanıcı, Facebook ve Instagram erişimde sıkıntı yaşıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hamaney: Çocuğunuza Türkçe öğretin

Hamaney: Çocuğunuza Türkçe öğretin

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA