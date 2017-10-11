Facebook ve Instagram neden açılmıyor? Facebook'a giremiyorum| Facebook ve Instagram'a neden girilmiyor?
Facebook'a ve Instagram'a girilemiyor. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook ve Instagram erişim engeli neden kaynaklı? Facebook ne zaman açılacak? Çok sayıda kullanıcı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı.
- İHA
Facebook'a ve Instagram'a neden girilemiyor. Şu anda milyonlarca Facebook ve Instagram kullanıcısı Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Bugün akşam saatlerinde Kullanıcılar Facebook ve Instagram'a erişim engeliyle karşılaştı. Kullanıcılar Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Facebook'a ve Instagram'a neden girilemediğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Facebook ve Instagram erişiminin ne zaman normale döneceği de bilinmiyor.
Çok sayıda kullanıcı, Facebook ve Instagram erişimde sıkıntı yaşıyor.
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