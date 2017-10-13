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Facebook ve Instagram'a neden erişilemiyor?

Facebook ve Instagram'a Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden giriş yapılamıyor. Facebook ve Instagram çöktü mü? Instagram'a neden erişilemiyor? Sorun neden kaynaklanıyor?

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Facebook'un fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da dünya genelinde kesinti yaşanıyor.
 
Kesinti noktaları ABD, Avrupa, Japonya ve Güney Amerika'da ağırlıklı görülürken, Türkiye de haritada kesintiden nasibini almış durumda.
 
Türkiye'deki kesinti ise İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşıyor. Türkiye'de bazı kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşarken bir kısmı platforma hala ulaşamıyor.
 
Sorunun sunucu kaynaklı olduğu belirtiliyor. 
 
'KISA BİR SÜRE SONRA GERİ DÖNECEK'
 
Facebook tarafından şu şekilde duyuru yayınlandı; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz."

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