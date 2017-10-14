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Facebook yemek siparişi almaya başlıyor

Kullanıcılar çevrelerindeki restoranları Facebook üzerinden görebilecek, yemek siparişi verebilecek. Restoranlar hakkında arkadaşlarının yorumlarını okuyabilecek.

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Sosyal medya devi Facebook, ABD'de yemek siparişi alma hizmetine başlayacağını duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada, kullanıcıların çevrelerindeki restoranları Facebook üzerinden görebileceği, siparişlerin "eve teslim" veya "restorandan al" seçenekleriyle müşterilere ulaşacağı bildirildi.
 
Açıklamada, kullanıcıların çevrelerindeki restoranlar hakkında arkadaşlarının yorumlarını da okuyabileceği ifade edildi.
ABD'deki restoranlardan Papa John’s, Wingstop, Panera, Jack in the Box, TGI Friday’s, Denny’s, El Pollo Loco, Chipotle, Jimmy John’s ve Five Guys'ın Facebook kullanıcılarına eve teslim seçeneğini sunacağı belirtilen açıklamada, Delivery.com, DoorDash, ChowNow, Zuppler, EatStreet, Slice ve Olo adlı internet siteleriyle anlaşmalı olan restoranlardan da kullanıcıların sipariş verebileceğine işaret edildi.
 
Facebook'un yemek siparişi alma hizmetinin kişisel bilgisayarlar ile Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlardan kullanılabileceği vurgulandı.
 
Facebook'un yeni hizmeti sayesinde kullanıcılarına daha fazla restoran seçeneğini bir arada sunacağına dikkati çeken uzmanlar, şirketin ayrıca kullanıcılarını daha uzun süre kendi sitesinde tutmayı amaçladığını kaydediyor.

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