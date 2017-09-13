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Facebook'taki videolar veri paketini kullanmadan izlenebilecek

Facebook videoları çevrim dışıyken izlememizi sağlayacak bir özelliği test ediyor. Facebook'un Instant Videos adını verdiği özellik, Facebook videolarını Wi-Fi üzerinden otomatik olarak indirip kullanıcılar sunuyor.

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Facebook, platformda video izlerken mobil veri paketinizden bir şey kaybetmenizi istemiyor. Facebook işte bu yüzden Instant Videos adlı yeni bir özelliği deniyor. Bu özellik, Wi-Fi kullanırken Facebook videolarını telefonunuza indirip önbelleğe alıyor; böylece daha sonra onları ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Kullanıcılar, önceden yüklenmiş videoların üzerinde yıldırım simgeleri görecekler.
 
Instant Videos özelliği, kullanıcıların bir yayıncının makalelerinin görünmesini beklemekten vazgeçmesini önlemek için, mobil web sitelerinden çok daha hızlı yüklenen Facebook'un barındırdığı içerik biçimi Anlık Makaleleri anımsatıyor. Özellik, Facebook'un orijinal video içeriğinin yeni İzle sekmesine de fayda sağlayarak bölüm önbellekleme imkanı tanıyor. 
 
Facebook, TechCrunch'a Instant Videos testinin küçük bir oranda Android kullanıcısı tarafından yapıldığını onayladı. Şirket özelliğin Android uygulaması üzerinde küçük bir grup tarafından test edildiğini belirtti.
 
Instant Videos, sosyal paylaşım sitesinin platformdaki video izleme oranını artırmasına yardımcı olabilir. Facebook, yükleme süresini ortadan kaldırarak kullanıcılarını daha fazla video izlemeye teşvik etmek istiyor. 
 
 
Milliyet'te yer alan habere göre, Facebook Instant Videos adlı özelliği test ederek, gelişen dünyada bütçe konusunda daha bilinçli olan gençlere hizmet etmenin temellerini de atıyor. İleriye dönük düşünülmüş erişilebilirlik girişimleri ile mühendislik becerisi ve her yerde bulunması birleştirildiğinde, YouTube'un, Snapchat'ın, Twitter'ın karşısında Facebook video konusudan üstünlük sağlayabilir.

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