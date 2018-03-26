Facebook'tan bir veri ihlali daha bu defa Android'li cihazlardan izinsiz veri aldığı iddia ediliyor

Facebook, belki de tarihinin en zor zamanlarını geçiriyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıkan veri ihlali sorunuyla beraber gündeme gelen sosyal medya uygulamasının, ABD seçimlerine bile etkisi olduğu konuşulmaya başlandı. Asıl rahatsızlık veren uygulamanın ele geçirdiği kullanıcı verilerini kullanmış ve hatta satmış olmasıydı.

İddialardan sonra Facebook’un kendisini savunduğunu gördük. Sürekli bu yönde açıklamalar gelse de son gelişmelere göre kurucu Mark Zuckerberg tarafından özür açıklamaları yapıldığını görmeye başladık. Özür açıklamalarının gelmesinin hemen ardından, yeni güvenlik önlemlerinin de alındığını görmeye başladık. Fakat yaşanan bu olayların ardından tam işler duruluyor mu derken yeni bir iddia daha ortaya çıktı.

Facebook Android Cihazlarda Veri Kaydı Mı Yaptı?

Yaşanan son olay Android kullanıcılarını ilgilendiriyor. İddialara göre bir kullanıcı, Android cihazında kullandığı Facebook uygulamasının verilerini indirmek istedi. Kullanıcı kendi uygulaması için verilerini indirdiğinde ise bu verilerin içerisinde olmaması gereken rehber kayıtlarının da bulunduğunu gördü.

Telefon numaralarını, rehber isimlerini ve arama kayıtlarına kadar verilerin bu dosyanın içerisinde yer aldığını gören kullanıcı, verileri sosyal medya hesabından paylaşıp durumu açıklayınca yeni bir skandal iddia günceme gelmiş oldu.

Yaşanan olayın ardından diğer kullanıcıların indirdiği veri dosyalarında da aynı durumun karşılarına çıkmış olması, sosyal medya devinin yeni bir skandalın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Fakat bu kez uygulama tarafından da açıklamaların gecikmediğini ekleyelim. Bu alanda yetkili olan isimler tarafından gelen bilgilere göre yaşanan durumun nedeni arkadaş algoritması.

Uygulamanın kullanıcılara arkadaşlarını en doğru şekilde önermesi ve arkadaşlarınıza en iyi şekilde ulaşarak listenize eklemenizi sağlaması için kullanılan algoritmanın bu duruma neden olduğu ve verilerin kullanılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtiliyor. Konu hakkında yapılan açıklamalar şimdilik bu şekilde.

(Cepkolik)