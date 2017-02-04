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Facebook'tan çok işe yarayacak güncelleme

Facebook, duyurduğu yenilikle birlikte, fotoğraflar konusunda önemli bir yetenek kazandı!

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Facebook arama özelliğini güncelledi. Artık bir fotoğrafı ararken etiketi olmasa bile, sadece içeriğini tarif ederek bulabilmek mümkün. 

Yeni arama tekniği Apple Photos ve Google Photos'un çalışma mantığına benzer şekilde çalışıyor. Obje tanımlama ile, Facebook bütün fotoğrafları içeriklerine göre düzenliyor. Bu sayede arama barına "kedi", "pizza", "siyah tişört" yazdığınızda, fotoğrafın isminde, açıklamasında veya etiketlerinde her hangi bir bilgi olmasa bile arama motoru istediğiniz fotoğrafı bulabiliyor. Yeni sistem mükemmel şekilde çalışmasa da, bariz objeleri tanıyıp sınıflandırması sayesinde oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor. 

Güncelleme Amerika'dan başlayarak tüm dünyaya yayılacak. 

Kaynak:chip

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