Facebook’un ikinci el alışveriş servisi Marketplace Türkiye’de

Konuyla ilgili yapığı açıklamalarda insanların halihazırda Facebook’u kendi toplulukları içinde ürün alım satımı için sıkça kullandığının altını çizen Facebook, bu aktivitenin Facebook Grupları ile başladığını ve son birkaç yıl içinde ciddi artış gösterdiğini belirtti.

700 milyondan fazla kişi kullanıyor

Marketplace ile ilgili önemli veriler de paylaşan Facebook, kullanıma sunulduğu günden itibaren Marketplace üzerinde potansiyel bir alıcı ve satıcı arasında geçen tekil sohbetlerde yüzde 77 artış gözlendiğini belirtti. Her ay 700 milyondan fazla kişinin bir şeyler almak veya satmak için Facebook Marketplace’i kullanıyor.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren dünya çapında Marketplace sekmesinde yapılan aramalar 3 kat artarken, son üç ayda mevcut envanter içinde sırasıyla araç, mobilya ve elektronik / bilgisayar kategorileri kullanıcıların en çok etkileşime geçtiği ilk üç kategori oldu. Platformu kullanmaya başlamak için Facebook üzerinde Marketplace simgesine tıklanması yeterli.

Ev ve bahçe, konut, eğlence, giyim ve aksesuar, aile, elektronik, hobiler, araçlar ve seri ilanlar olmak üzere 9 farklı kategoriye sahip olan Marketplace’de aranan ürünü kolayca bulabilmek için üst kısımdaki arama sekmesinde arama yapılabiliyor ve sonuçlar yer, kategori ya da fiyata göre filtrelendirebilirsiniz.

Kategori açısından yeterli görünse de filtreleme seçenekleri oldukça zayıf. Ücretsiz olmasından dolayı ilgi çekecek olsa da bu filtreleme seçenekleri satışa yönlenmesi çok kolay görünmüyor. Bu arada bugün açılmasından dolayı olabilir ama kullanıcılar hesaplarından Marketplace’a ulaşmak istediğinde aşağıdaki mesajla karşılaşıyorlar.

(Webrazzi)