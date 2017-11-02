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Facebook'un karı yüzde 79 arttı

Facebook'un bu yılın üçüncü çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 79 artış gösterdi.

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Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 4,7 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 79 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 2,63 milyar dolar net kar elde etmişti.

Aylık kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde

Açıklamada, Eylül 2017 itibarıyla Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,37 milyar olduğu ve bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdiği bildirildi.

Ayrıca, 30 Eylül itibarıyla Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,07 milyara ulaştığının kaydedildiği açıklamada, bu sayının yıldan yıla yüzde 16 yükseldiği bilgisine yer verildi.

Şirket hisselerine yansımalar borsanın açılmasıyla gelecek

Facebook'un olumlu gelen bilançosunun ardından, şirketin hisseleri New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 1,9 değer kazanarak 186,10 dolara kadar yükseldi.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen bilanço rakamlarının şirketin hisselerine asıl yansımasının yarın sabah New York borsasının açılmasıyla geleceğine dikkati çekti. 

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