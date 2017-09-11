Facebook’un yapay zeka teknolojisinin amacı henüz anlaşılamadı

Robot teknolojisinin geldiği son nokta günümüz de nerede ise bilim kurgu filmlerini aratmayacak niteliklere ulaşmış durumda. Her geçen gün dünyanın önde gelen teknoloji devleri söz konusu teknolojinin üzerine koyarak geliştirmeye de devam ediyor.

Bu robot teknolojisini artık yapay zeka ile birleştiren geliştiriciler, robot teknolojisini akıl almaz boyutlara ulaştırmayı başardı.

Yapay zeka teknolojisi üzerine kısa süre önce çalışmalara başlayan Facebook ise son dönemde bu konuda çeşitli çalkantıların ortaya çıkmasına neden oluyor. Sosyal medya devi, geliştirdiği yapay zeka teknolojisini daha da ileriye taşımak için Facebook’u kullanıyor. Özellikle görüntülü görüşme sırasında kullanıcıların yüz ifadelerini öğrenmesi için sisteme entegre edilen bu teknoloji, artık baş sallama yolu ile evet, hayır tarzında ifadeleri kullanma kapasitesine ulaştığı belirtiliyor ve bu hareketleri bekleme yapmadan anında tepki şeklinde verebiliyor.

Facebook’un bu proje ile neyi amaçladığı henüz bilinmiyor. Şu an için bilinen tek amacın bu yıl Kanada'da düzenlenecek olan Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı'nda yeni teknolojiyi sergilemek olduğu belirtiliyor.(Yeni Şafak)