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Facebook'un yeni bombaları ortaya çıktı

Facebook, F8 Konferansı’nın ikinci gününde Bağlanabilirlik, Yapay Zekâ, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik ile ilgili yeniliklerini duyurdu.

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Söz konusu yeniliklerden bazıları şöyle:
Tether-tenna: Aynı zamanda fiber ve elektrik barındıran bir kabloya bağlı helikopterlerin gerekli yerlere yollanmasıyla acil durumlarda bağlantıyı geri getirebilecek yeni bir tür “acil altyapı.”
 
Caffe2: Telefonda Yapay Zekâ algoritmaları yazmaya ve çalıştırmaya yarayan bir sistem
 
Surround 360 kameraların yeni tasarımları: Yeni Surround 360 ile Sanal Gerçeklik teknolojisi kullanılarak sürükleyici ve etkileşim sağlayan videolar yaratılabiliyor.
 
Artırılmış Gerçeklik vizyonu: Artırılmış gerçeklik hem görme, hem de duyma yetilerinizin kendini hissettirmeden geliştiği ve sizinle her yere gelebilecek kadar hafif, rahat ve verimli bir gelecek.

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