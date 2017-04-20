Facebook'un yeni bombaları ortaya çıktı

Söz konusu yeniliklerden bazıları şöyle:

Tether-tenna: Aynı zamanda fiber ve elektrik barındıran bir kabloya bağlı helikopterlerin gerekli yerlere yollanmasıyla acil durumlarda bağlantıyı geri getirebilecek yeni bir tür “acil altyapı.”

Caffe2: Telefonda Yapay Zekâ algoritmaları yazmaya ve çalıştırmaya yarayan bir sistem

Surround 360 kameraların yeni tasarımları: Yeni Surround 360 ile Sanal Gerçeklik teknolojisi kullanılarak sürükleyici ve etkileşim sağlayan videolar yaratılabiliyor.

Artırılmış Gerçeklik vizyonu: Artırılmış gerçeklik hem görme, hem de duyma yetilerinizin kendini hissettirmeden geliştiği ve sizinle her yere gelebilecek kadar hafif, rahat ve verimli bir gelecek.