Falcon nedir nasıl çalışır? Falcon App Store Google Play’den indirilir mi? FETÖ’nün, MİT tarafından çözülen kriptolu haberleşme ağı ByLock’tan sonra yine kriptolu haberleşme ağı olarak kullandığı ‘Falcon’ da çözüldü. Hazırlanan ‘Falcon’ listeleri Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi. Falcon isimli uygulamanın adına basında ilk olarak 9 Şubat 2018 tarihli haberlerde rastlıyoruz. Habere göre, Adıyaman’daki bir operasyonda Fethullah Gülen videoları izlerken yakalanan bir kişinin, örgütün güncel olarak kullandığı Falcon adlı gizli mesajlaşma uygulaması yüklü telefonu ele geçirilmişti. İşte Falcon ile ilgili merak edilenler..



MİT, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yurtdışına kaçan örgüt üyeleri ile Türkiye’de kalan ve deşifre olmayan kriptolu FETÖ’cülerin güvenli haberleşme sağlamak için yeni bir program geliştirdiğini belirledi.



Hürriyet'in haberine göre, MİT bilişim uzmanlarının yaptığı çalışmada, örgüt üyelerinin ByLock benzeri kriptolu haberleşme ağı ‘Falcon’ üzerinden iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı.







Kriptolu haberleşme ağı Falcon’a ulaşan MİT, programı çözerek, mesaj içeriklerine ulaştı. Bir süre görüşmeler takip edilerek kullanıcılar tespit edildi ve listeleri çıkarıldı. Deşifre edilen kripto FETÖ’cülerin listeleri Cumhuriyet savcılıklarına gönderildi.



‘Falcon’ listesi ile yeni bir FETÖ dalgasının başlayacağı öğrenildi. Listede, bugüne kadar deşifre olmamış, kamu ve özel sektörde üst düzey görevde bulunan kişilerin de yer aldığı öne sürülüyor.



ÖRGÜTÜ TOPARLAMAYA ÇALIŞTILAR



FETÖ’cülerin, referans verilerek ve kriptolu şifrelemeyle internetten indirilen ‘Falcon’ programı üzerinden yeniden örgütü toparlamaya çalışıldığı, yeni kazanımlar üzerinden grup sohbetleri yaptıkları belirlendi. ‘Falcon’ üzerinden örgüt üyelerine moral motivasyonu verildiği, umut ve hayallerle örgüt üyelerine sabırlı olmaları, güzel günlerin yakında olduğu gibi mesajlar iletildiği tespit edildi. Yine aynı program üzerinden örgüte himmet adı altında para toplandığı, örgüte yeni finansal kaynak sağlanması için yapılması gerekenlerin anlatıldığı belirtildi.



Adıyaman’da, FETÖ/PDY’nin yeni yapılanması olan hücre evlerine yönelik operasyonda üniversite öğrencisi oldukları belirlenen 9 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, şehir merkezindeki çeşitli semtlerde bulunan FETÖ’nün “hijyen evleri” olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde toplantı hâlinde oldukları belirlenen üniversite öğrencileri T.O, A.G, S.A, M.A, H.Ç, H.B, F.E, H.Ö. ve S.B. gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptıkları aramada şüphelilerin telefonlarında örgütün haberleşme programı “falcon” adlı programın yüklendiğini tespit etti. Ayrıca öğrencilerden bazılarının gözaltına alınacaklarını görünce ellerindeki cep telefonlarını kırıp soba bacasının içine attıkları, kendi aralarında şifreli konuşmalar yaptıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









17 İLDE 16 GÖZALTI



Bu arada Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralalarında muvazzaf subayların da yer aldığı 21 kişinin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, TSK’nin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde görevli bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ile açığa alınan 2 yüzbaşı ve 5 üsteğmen yakalandı.



FALCON NEDİR NASIL ÇALIŞIR?



Uygulamanın geliştiricisi, isminin sahte olduğunu düşündüğüm June Moskal, Falcon’un kriptolu bir yazışma uygulaması olduğunu, Google’un bulut mesajlaşma servisi üzerinden çalıştığı ve mesajların 256 bit AES şifreleme ile iletilip alındığını, uygulama sunucusuna direkt bağlanılmadığından kendilerinin dahi kullanıcı bilgilerinin bilemeyeceğini yazmış. Kaynak kodlarına bakıldığında uygulama için yazılanlar doğru ve tutarlı gibi görünüyor. İlk olarak 21 Ağustos 2015 tarihinde piyasaya çıkan uygulamanın, son ve güncel sürümünün tarihi 24 Ağustos 2016. Sadece İngilizce dilinde geliştirilmiş uygulama 2.3 ve üzeri tüm Android tabanlı telefonlarda çalışabiliyor. Sesli görüşme ve dosya gönderme özellikleri bulunmayan uygulamanın Apple iOS veya başka işletim sistemleri için bir sürümü bulunmuyor. Ücretsiz olarak bazı Android mağazalarından indirmek mümkün fakat uygulama ilginç bir şekilde Google Play dahil büyük mağazalara yüklenmemiş ve reklamsız, yani geliştiricinin şimdilik ticari bir kaygısı yok görünüyor. Uygulamayı bugüne kadar kaç kişinin indirip kullandığına dair bir fikrimiz de yok.



Falcon’u indirip çalıştırdığımızda tamamen güvenlik ve gizliliğe önem verildiğini görüyoruz. Sisteme kayıt ekranında, bir Pin numarası ve en az 8 karakterli bir şifre belirlenmesi zorunlu. Bu Pin numarası, uygulama 3 dakika kullanılmadığında aktif oluyor ve Pin numarası girilmeden uygulama ekranına geri dönülemiyor. En az 8 haneli olarak belirlenen şifre ise uygulamanın ilk açılışında, yarım saat uygulamadan uzak kalındığında ve mesajları veritabanında şifrelemek için anahtar kelime olarak kullanılıyor. Kayıt işlemi sırasında takma bir isim, e-posta adresi, telefon numarası veya herhangi kişisel bir bilgi sorulmuyor ve kayıt sonucunda 6 haneli rakamdan oluşan bir kullanıcı numarası (User ID) oluşturuluyor. Yazışma yapacağınız kişiyi de listenize eklemek için kendisinin kullanıcı numarasını bilmeniz gerekiyor. Bu yönleriyle ByLock’a çok benzeyen Falcon’da, eklenilen kullanıcı (arkadaş) numaralarına istenilen isim verilebiliyor. Ayrıca yazışma yapılacak kişiyi ekleme aşamasında opsiyonel olarak ek bir güvenlik önlemi daha geliştirilmiş. Kullanıcı kodu bilinen kişi eklenirken iki kişinin kendi aralarında (mesela sözlü olarak) belirledikleri bir doğrulama şifresi daha yaratılabiliyor, eğer karşıdaki kişi bu şifreyi bilmiyorsa listeye eklenip yazışma yapılamıyor, Diffie-Helman anahtar değişimi olarak bilinen bu yöntem kullanıldığında, yabancı kişilerin gerçek kişi gibi davranıp yazışma yapabilmesi neredeyse imkansız. Güvenlik önlemleri bunlarla da sınırlı değil. Sahte Şifre (fake password) özelliği aktif edilip sahte bir şifre oluşturulabiliyor. Bu sahte şifre ile uygulama açıldığında telefonda saklanan tüm mesajlar bir daha geri getirilemeyecek şekilde siliniyor. Bu nedenle artık şifresini kendi rızası ile söyleyenlere de itimat etmemek gerekecek.











Tüm mesajlaşmaların yine Google’ın bildirim (notification) servisleri aracılığı ile yapıldığını anlıyoruz. Uygulamanın ByLock’tan en büyük farkı kullanıcılar arasındaki kayıtları tuttuğu herhangi bir sunucusu olmaması. Aslında ByLock kaynak kodlarında da bu altyapı vardı fakat kullanılmamış idi, FETÖ bu servisleri kullanmak yerine yazışmaları önce ABD sonra Litvanya’da kiraladıkları sunucularda tutup veriyi elinde bulundurmayı ve dolayısı ile tüm kullanıcıların mesajlarını okumayı tercih etmişti.



Falcon uygulamasının şifresi şüpheliden öğrenilememiş ise, Falcon içeriklerini kırmanın en mantıklı yolu enc.db isimli veritabanı dosyasına yapılacak sözlük (dictionary) ve kaba kuvvet (brute force) atakları gibi görünüyor. Diğer bir ifade ile, Falcon uygulamasında kullanılan şifre karmaşıklaştıkça ve karakter sayısı arttıkça şifreyi makul bir sürede kırma olasılığı imkansıza doğru gidiyor. Örneğin, kullandığım 9 karakterli şifreyi tüm büyük/küçük harf ve rakam kombinasyonları ile saniyede 1.5 milyon olasılık deneyebilen çok güçlü bir bilgisayarda kırmaya kalkışsaydım, şifrenin çözülmesi 200bin yıldan fazla sürecekti. Aynı bilgisayarda, sadece minimum 8 haneli şifreyi kullanıp 26 adet küçük harf kombinasyonlarının denenmesi halinde bile şifre ortalama 5,000 yılda kırılabilir. Çok şanslıysak, kullanıcı şifreyi sadece rakamlardan ve 8 haneli olarak oluşturdu ise (veya kullanıcı şifre olarak sözlükte geçen bir kelimeyi seçti ise) şifre 1 gün gibi kısa bir süre içerisinde kırılabilecektir. Yani, Falcon uygulamasının şifresi bilinmiyorsa ve kullanıcı güçlü bir şifre kullandı ise mesaj içeriklerine makul bir sürede ulaşılamayacaktır.