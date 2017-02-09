Fast Food ambalaj kağıtları kanser riski taşıyor

Hamburger veya sandviçleri paketlemek için kullanılan yağa dayanıklı kağıtlar polifloroalkil maddeler (PFAS) içeriyor. Aynı madde halılarda kire dayanıklı maddeler veya yer cilalarında kullanılıyor.

İşte ambalajdaki bu madde yiyeceğinize bulaşabilir. Polifloroalkil veya per-floro alkil maddeler üzerine yapılan araştırmalar, bu florlu bileşikler ise böbrek kanserinden, testis kanserine; düşük doğum ağırlığına, sperm kalitesi düşüşüne, hamilelikte yüksek tansiyon, çocuklarda immünotoksisite ve tiroid hastalığına neden olabiliyor.

Ayrıca yapılan araştırmalar gösterdi ki; yiyeceklerin sarıldığı kağıtlar bu bileşikleri içeriyorsa, yemeğe de geçebiliyor. Notre Dame Üniversitesi’nden deneysel nükleer fizik Prof. Graham Peaslee yaptığı araştırmada 400’den farklı tür ve 27 büyük restorandan toplanan ambalaj kağıdını analiz etti.

Amerika’da yapılan araştırmada örnek alınan restoranlar ülkemizde de mevcut. Araştırmadaki restoran ve kafelere örnek verirsek, McDonald’s, Burger King, Chipotle ve Starbucks sayılabilir. Peaslee ve ekibi yaptıkları analizde tatlı ve ekmek kağıtlarının % 56’sında , sandviç ve burger kağıtlarının % 38’sinde ve karton paketlerin % 20’sinde polifloroalkil maddelere rastladı.

Araştırmacılar ambalaj kağıtları test etmek için partikül indüklenmiş gama-ışın emisyonu spektroskopisi kullandı. Teknik hızlandırılan proton ışınlarının materyal yüzeyini n bombardıman yapmasıyla beraber yüzeyden gelen flor çekirdeğini uyararak, gama ışıması yapması esasına dayanıyor. Numuneden yayılan toplam flor miktarı numuneyle doğru orantılı olarak değişiyor.

Ayrıca bu maddenin vücutta yarılanma ömrü oldukça uzun ve daha çok çocuklar tükettiğinden oldukça büyük bir tehlike ihtiva ediyor. Çocuklar günlük kalorilerinin % 12,4’ünü fast food’dan sağlıyorlar. (ABD verileri) Araştırmacılar sonrasında restoranlarla iletişime geçerek, araştırma sonuçlarını açıkladılar.

Restoranların büyük kısmı ambalajların böyle bir tehlike barındırdığını bilmiyor. Umarız bu araştırma Türkiye’de dikkate alınır. Araştırma sonuçları Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayınlandı.