FBI, dünya çapındaki ATM'leri hedef alan siber saldırılar konusunda uyardı

FBI, önümüzdeki birkaç gün içinde bankaları dünya çapındaki ATM saldırısı tehdidi konusunda uyardılar. FBI, siber suçluların ATM'leri devralmak ve milyonlarca dolar çalmak için kötü amaçlı yazılım kullandığı konusunda gizli bir uyarı gönderdi.

Bankalar, sınırsız bir operasyona kurban edilebilerek, makinelerinden milyonlarca dolar nakit çekilebilecek. Daha az güvenlik sistemlerine sahip küçük bankaların 'jackpotting' tekniği ile saldırıya karşı en savunmasız olduğu düşünülüyor.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi: "FBI, siber suçluların önümüzdeki günlerde bilinmeyen bir kart ihlali ile ilişkili olarak, küresel bir ATM saldırısı olabileceğine dair raporlar almıştır."

Suçluların verilerini yeniden kullanılabilir manyetik şerit kartlarına kurarak banka kartlarının 'sahte kopyalarını' oluşturabileceği bildirildi. Saldırılar, dünyanın dört bir yanındaki bankaları etkileyebilir.

Bu yılın başlarında koordine olmuş bir grup hacker, ABD'de ATM'lerden 1 milyon dolardan fazla çaldı. Yetkililer Ocak ayında yaptığı açıklamada, saldırıların ABD'de ilk kez genişleyen jackpotting etkinliğini temsil ettiğini söyledi.

Bir ATM üreticisi, fiziksel erişim için, sabit sürücüyü değiştirmek, cihazı sıfırlamak ve iç düğmelere basması için endüstriyel endoskop kullanmayı gerek dedi.

Ocak ayında bankalara gönderilen bir ABD Gizli Servis uyarısında, Windows XP çalıştıran makinelerin daha savunmasız olduğu ve ATM operatörlerinin saldırıya karşı korunmak için Windows 7'yi güncellemeleri gerektiği söylendi.

Hacker'lar, ATM dışında elektronik ödeme ağlarına da erişim sağlayabiliyor. 2016 yılında, siber suçluların Avrupa çapında bir düzine ülkedeki ATM'lere uzaktan saldırdıkları bildirildi.

(Milliyet)