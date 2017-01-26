Felçli hastada 'kök hücre' tedavisi yanýt verdi

Kristopher Boesen'in arabasý kaygan bir yolda giderken kontrolünü yitirmesi sonuncu aðaca ve lamba direðine çarpar. Bunun ardýndan hastaneye kaldýrýlan Kris, boyundan aþaðýya felç olur. Doktorlar Kris'in anne ve babasýna, boynundan aþaðýsýnýn asla bir daha iþlev göremeyeceðini söyler.

Kris'e, hasar gören hücrelerin deðiþtirilmesi yoluyla yaralý sinir dokusunu onarma yeteneðine sahip kök hücreleri içeren, potansiyel olarak yaþamý deðiþtiren bir prosedürü gözden geçirme fýrsatý önerildi.

Deneysel prosedür, Kris'in felce uðramýþ herhangi bir restorasyonunu garanti etmedi, ancak onun için risk alýnmaya deðerdi.

Süreç Nisan ayýnda baþladý burada Dr. Liu, Kris'in servikal omuriliðine doðrudan 10 milyon AST-OPC1 hücresi enjekte etti. AST-OPC1 hücreleri, in vitro döllenmiþ baðýþ yumurtalarýndan gelirler.

Dr. Liu bunu açýklamasýnda; Omurilik yaralanmalý hastalar tipik olarak omurgayý stabilize eden ancak motor veya duyu iþlevini düzeltmek için çok az ameliyat uygularlar. Bu çalýþmayla, nörolojik fonksiyonu iyileþtirebilecek prosedürü test ediyoruz, bu da kalýcý felç olmanýn ve kiþinin kollarýný ve ellerini kullanabilmenin arasýndaki fark anlamýna gelebilir. Bu fonksiyon seviyesinin eski haline getirilmesi ciddi omurga yaralanmalarýna sahip hastalarýn günlük yaþamlarýný önemli ölçüde artýrabilir.

Doktorlar, Kris'in durumunun daha da geliþeceðine dair herhangi bir vaatte bulunamamýþ olsalar da, felçliler üzerinde tam olarak çalýþma olasýlýðýný artýrmak için kök hücre araþtýrmasý yapmaya devam ediyorlar.

Þimdiye dek büyük ilerlemeler kaydedildi

Üniversitenin kök hücreler tarafýndan yönlendirilen yeni týbbýn incelenmesi için ortak fakülte üyesi olan' felci çözme arayýþlarýnda bunu sürdürmeye devam edecekler. Dr. Liu ve USC'deki ekibi kök hücrelerini araþtýrmaya ve daha fazlasýna sahip olmaya kararlý!

Kök hücre araþtýrmasý devam etmekte ve sadece felç hastalýðýnda deðil Parkinson, þeker hastalýðý ve kansere kadar birçok alanda tedavi olarak kullanýlabilmektedir.