Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Fırtına II obüsünün kalifikasyon testleri tamamlandı

Yeni nesil Fırtına Obüsü’nün prototip testleri tam gaz devam ediyor. ASELSAN Dergisi’nde yayınlanan habere göre testler kapsamında ilk aşama kalifikasyon testleri tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil elektroniklerle sistemin muharebe sahasında etkinliği ve yerlilik oranı artırıldı. Obüslerin kule sistemlerinde ise yurt dışına bağımlılık tamamen sona erdi. Yeni nesil Fırtına Obüslerinin kalifikasyon testleri, geçtiğimiz kış Kars’ta tamamlanmıştı. 
 
Yeni nesil Fırtına sistemlerine kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hâle getirilirken, birçok donanım da günümüz muharebe şartlarının gereksinimlerine yönelik olarak iyileştirildi.
 
Atış isabetinin artırılması için barut koşullandırma birimi eklenirken, atış hızının artırılması için yükleme tamamen otomatik hâle getirildi. Platformun yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme Sarp uzaktan kumandalı silah sistemi entegre edildi.
 
(C4Defence)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar´da arı istilası kamerada

Bağcılar´da arı istilası kamerada

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

İşte fazla sigorta primleri geri alma fırsatı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA