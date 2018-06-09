Fırtına II obüsünün kalifikasyon testleri tamamlandı

ASELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil elektroniklerle sistemin muharebe sahasında etkinliği ve yerlilik oranı artırıldı. Obüslerin kule sistemlerinde ise yurt dışına bağımlılık tamamen sona erdi. Yeni nesil Fırtına Obüslerinin kalifikasyon testleri, geçtiğimiz kış Kars’ta tamamlanmıştı.

Yeni nesil Fırtına sistemlerine kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hâle getirilirken, birçok donanım da günümüz muharebe şartlarının gereksinimlerine yönelik olarak iyileştirildi.

Atış isabetinin artırılması için barut koşullandırma birimi eklenirken, atış hızının artırılması için yükleme tamamen otomatik hâle getirildi. Platformun yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme Sarp uzaktan kumandalı silah sistemi entegre edildi.

(C4Defence)