Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014-Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.