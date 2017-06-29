Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Ford, Kuzey Amerika'da 400 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'li otomotiv devi Ford, Kuzey Amerika'daki 400 binden fazla aracını geri çağırdığını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin Kansas City'deki fabrikasında Ocak 2014-Haziran 2017 arasında üretilen "Transit" model kamyonet ve otobüslerdeki teknik bir sorundan dolayı bu araçların geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların 370 bininin ABD'de, 26 bininin Kanada'da ve 3 binden fazlasının Meksika'da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Teknik sorun nedeniyle herhangi bir kazanın veya yaralanmanın henüz yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, araçların hatalı parçalarının ücretsiz değiştirileceği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

Arabanızı temiz ve düzenli tutmanın 11 yolu

Arabanızı temiz ve düzenli tutmanın 11 yolu

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

II. Abdülhamid'in yüz milyonlarca dolar parası vardı

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

Ceviz kalbi nasıl etkiliyor?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA