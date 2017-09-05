Galaksimizin merkezinde güneşten 100 bin kat daha büyük bir kara delik keşfedildi

Yetkililer, Güneş'ten yüz bin kat daha büyük bu kara delik, Samanyolu'nun kalbinde dolaşan zehirli bir gaz bulutunda saklanmış olarak bulunduğunu ifade ettiler.

Keşif daha çok yeni eğer bulgular incelenip onaylanırsa galaksinin merkezinde bulunan ve "Sagittarius A" olarak bilinen süper kütleli kara delikten sonra şimdiye kadar görülen en büyük ikinci kara delik olarak kayıtlara geçecek.

Japonya'daki gökbilimciler, Şili Atacama çölünde bulunan güçlü bir teleskopu, gazların garip hareketini anlama amacıyla teleskopu gaz bulutuna doğru döndüklerinde kara deliği farkettiler. Diğer yıldızlararası bulutları oluşturan gazlardan farklı olarak farklı bu bulutta; hidrojen siyanür ve karbon gazlarıyla birlikte çok yüksek hızda hareket ettiğini farkettiler.

Şili'deki Alma teleskobundan yapılan gözlemler, Samanyolu'nun merkezine 200 ışıkyılı uzaklıkta ve 150 trilyon kilometre genişliğinde olan eliptik buluttaki moleküllerin büyük yerçekimi kuvvetleri tarafından çekildiğini gösterdi.

Son aşama olarak bilgisayar modellerini de değerlendiren gözlemciler bu hareketliliğin en olası nedenin, 1.4 trilyon kilometre büyüklükteki bir kara delik olduğunun kanısına vardılar.

Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nden astronom Tomoharu Oka, bilim adamlarının gaz bulutunun ortasında bir kara deliğin bulunduğu yönündeki bulgularının, bulutların merkezinden gelen kara deliğin işaret ettiği radyo dalgalarını daha fazla gözlemlediğinde dalgaların güçlendiğini söyledi.

Astronom Tomoharu Oka keşifle alaklalı şunları söyledi;

Elde ettiğimiz bütün bu bulgular gösteriyor ki, bu Samanyolu galaksisinde ara-yığın kara delik adasının ilk keşfidir.Nature Astronomy dergisinde araştırması bulunan Oka, yeni bulunan kara deliğin, milyarlarca yıl önce Samanyolu'nun oluşumu sırasında patlamış eski bir cüce galaksinin çekirdeğininden oluşmuş olabilir.