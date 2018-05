Galaxy A6 serisi tanıtıldı

Tasarım olarak birbirine oldukça benzeyen modelleri birbirinden ayıran en önemli farklarından biri ekran boyutları oluyor. A6 modelinde 5.16 inçlik ekran yer alıyorken, A6+ modelinde 6 inç boyutunda ekran yer alıyor.

Her iki modelde de 18.5:9 ekran formatı kullanırken, parmak izi okuyuları kameranın alt tarafında yer alıyor. Bunun yanı sıra A6 modelindeki arka kamera sayısı bir iken bu sayı A6+ modelinde 2’ye çıkıyor.

Telefonların diğer donanım özelliklerine baktığımızda ise her iki modelde de her biri 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli yonga seti kullanılıyor. Bunun yanında kullanıcılar, her iki model için de 3 GB RAM – 32 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM – 64 GB dahili hafıza arasında seçim yapabiliyorlar.

Galaxy A6 modelinin batarya tarafında 3.000 mAh kapasiteli bir pil kullanılırken, A6+ modelinde 3.500 mAh kapasiteli bir pil konumlandırılıyor.

Kamera konusunda oldukça iddialı olan modellerden A6, arka tarafında f/1.7 diyafram açıklığında 16 megapiksellik kameraya ev sahipliği ediyor. Cihazın ön tarafında ise f/1.9 diyafram açıklığında 16 megapiksellik kamera yer alıyor. Arka ve ön tarafta da LED flaş olduğu görülüyor.

Çift arka kameraya yer verilen A6+ modelinin arka kameralarından biri 16 megapiksel çözünürlüğünde iken, diğer kamera 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Bu çift arka kamera sayesinde arka tarafı bulanık fotoğraf elde edilebiliyor. Galaxy A6+’ın ön tarafında ise A6 modelinde olduğu gibi f/1.9 diyafram açıklığında 16 megapiksellik kamera yer alıyor. Ön ve arka tarafında da LED flaş konumlandırılıyor.

2018 model A6 serisi, Mayıs ayı içinde Avrupa, Asya ve Latin Amerika‘daki raflarda yerini alacak. Her iki model için de herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

(ShiftdeIete)