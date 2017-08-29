Galaxy Note8, dünyanın en iyi ekranı ödülünü aldı

Monitör, TV ve mobil cihazların ekranlarını derecelendiren DisplayMate, geçtiğimiz günlerde Galaxy Note8'in ekranını konuk etti. Kağıt üzerinde Galaxy S8 ile aynı ekrana sahip olduğu söylenen Note8'in, aslında S8'e göre çok büyük farklılıklar sunduğu DisplayMate'in testlerinde ortaya çıktı.

DisplayMate'in test sonuçlarına göre Galaxy Note 8, sunduğu ekran özellikleri ile dünyanın en iyi mobil ekranı seçilmeyi başardı. Peki, Note8'in ekranını Galaxy S8'e göre farklı kılan özellikler neler?

Galaxy Note8'in ekranını farklı kılan özellikler

- Note 8'in ekranı Galaxy S8'den %22 daha parlak

- Geniş renk gamı yani DCI-P3 Note 8'de %112 olarak belirlendi.

- Geliştirilmiş Mutlak Renk Doğruluğu daha fazla.

- Geliştirilmiş İzleme Açısı performansı daha iyi.

- Always On Display modu, yazılım yerine IC donanımı ile çalışıyor.

- Geliştirilmiş otomatik parlaklık kontrolü Note8'de yer alıyor.

- Adaptif Dinamik Parlaklık ve Kontrast Genişliği Genişletme için gelişmiş görüntü işlemcisi Note8'de yer alıyor.

- Galaxy S8'e göre daha Geliştirilmiş Performans modları ve Güç Tasarruf modları Note 8'de yer alıyor.

Galaxy Note 8 bu farklılıkları ile A+ puan alarak, dünyanın en iyi mobil ekranına sahip telefonu olmayı başarıyor.