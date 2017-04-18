Galaxy S8 ve S8 Plus'ın ekranında sorun olduğu belirtildi

Note 7'nin ardından Galaxy S8'in üstünde hassas testler yapan ve bir sorun çıkmaması için üstünde oldukça fazla çalışan Samsung'un yeni amiral gemisiyle ilgili ilk sorun ortaya çıktı. Bazı Koreli müşteriler, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın ekranında görünen kırmızı bir renkten şikayet etmeye başladı.

Ortaya çıkan görsele bakıldığında uzun süreli kullanımdan sonra kırmızımsı bir gölgenin cihazda oluştuğu net bir şekilde görülüyor. Samsung konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu bir kalite problemi değil ve telefonun kendisiyle ayarlanabiliyor. Renk hala kırmızımsı görünüyorsa, müşteriler cihazlarını servis merkezinden değiştirebilirler".

Bunun sorunu çözdüğü düşünülse de, bazı kullanıcılar renkleri ayarlayamadığını ve kırmızımsı renk tonunu değiştiremediğini iddia ediyor. Çünkü ekran paneli zaten optimize edilmiş durumda. Endüstri gözlemcilerine göre, sorun organik ışık yayan diyot panellerinin renk dengesinden kaynaklanıyor olabilir. Problemin yüksek talebi karşılamak ve yeterli sayıda telefon üretmek için Samsung'un acele etmesiyle ortaya çıktığını savunanlar da bulunuyor.

Renkli ekran sorunundan kaç cihazın etkilendiğine bir bilgi yok. Sorunu yaşayanlar durumu kendileri çözemedikleri için cihazlarını servis merkezinde yeni bir cihazla değiştirdiler.