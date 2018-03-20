Galaxy S9 kırılma testinde!

Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerinde % 20 daha kalın bir Gorilla Glass 5 cam ve önceki modellerle karşılaştırıldığında daha sert, 7 serisi alüminyum çerçeve kullandığını açıklamıştı. Yani Samsung Galaxy S9'lar dayanıklılık anlamında teoride geliştirilmiş durumdalar. Peki telefonların kırılabilirlik durumları nasıl?

Square Trade tarafından yapılan testlerde cihazların kırılabilirlik raporları hazırlandı. Testlere göre Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın sırasıyla 71 ve 76 puan kırılabilirlik puanı bulunuyor. Yani telefonlar orta-üst seviye kırılabilirlik riskine sahipler. Önceki S8 ve S8+ modelleri ise 76 ve 77 puan almışlar.

Kaynak: SABAH